اختتام جلسات حوكمة الشراء العام.. مكي يعلن لقاءً إضافياً الخميس

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اختُتمت سلسلة الجلسات الحوارية حول "حوكمة الشراء العام والرقابة على العقود" بلقاء في فندق "فينيسيا"، برعاية ممثلاً بوزير الدولة لشؤون فادي مكي، وبمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات العامة.وشارك في الجلسات العشر 136 من قيادات القطاع العام، بينهم 127 من المعينين حديثاً، حيث ناقشوا مع رئيس هيئة الشراء العام جان تحديات تطبيق القانون وآليات الرقابة على العقود.وأكد مكي أهمية تعزيز الحوكمة وتبادل الخبرات بين المؤسسات، مشيراً إلى أن نتائج التقييم أظهرت تحسناً في معرفة المشاركين بمبادئ النزاهة وإدارة المخاطر، فيما أبدى 69% من المستجيبين استعدادهم لتحسين ممارسات الشراء العام في مؤسساتهم.وأعلن تنظيم جلسة إضافية الخميس 19 تشرين الثاني، استجابة لطلبات مسؤولين تعذرت مشاركتهم سابقاً.من جهتها، شددت ممثلة مؤسسة "فريدريش ناومان" مي المصري على ارتباط الإصلاح الاقتصادي بالإصلاح الإداري، فيما أكدت نائبة رئيس جمعية "لا فساد" ندى عبد الساتر أهمية الوقاية من الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة.