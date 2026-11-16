بري: "اتفاق الإطار مش وارد عندي"!

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وقال برّي خلال حديثه لصحيفة "النهار": "إنّ اللقاء كان جيداً، وإنه كرر أمام والتز تمسّك لبنان بالقرار 1701"، مُعتبراً أنّه "يشكل امتداداً لاتفاقية الهدنة لعام 1949 والقرار 245".وأشار إلى أنّ "والتز طرح إجراء تعديلات على القرار 1701"، لافتاً إلى أنّ " تواصل خرق واستمرار عدوانها، وترفض الانسحاب من البلدات المحتلة، كما تمنع الأهالي من العودة إلى أراضيهم". وأوضح أنه أبلغ المندوب الأميركي بهذه الوقائع.ورداً على سؤال عن احتمال دخول التعديلات التي يعمل عليها والتز في مضمون اتفاق الإطار، أجاب : "اتفاق الإطار مش وارد عندي".وفي شأن الحديث عن فرض عقوبات أميركية على شخصيات لبنانية، قال: "أسمع بهذه منذ 12 سنة، ولا نعمل إلّا لمصلحة بلدنا".