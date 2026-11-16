في لبنان... تسجيل حالات "إنفلونزا ب" باكراً هذا العام

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أفاد طبيب أطفال عن تسجيل حالات إصابة بعدوى إنفلونزا ب (Influenza B) باكراً هذا العام.و "إنفلونزا ب" هي عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي، وتستهدف الأطفال، والصغار، كبار السنّ، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو ضعف في المناعة.ولفت الطبيب عبر " " إلى أن أعراض هذا هي شبيهة بأعراض الإنفلونزا الموسمية، وتشمل: السعال والتهاب الحلق، الحمى، آلام العضلات والجسم والقشعريرة، الشعور بالتعب والإرهاق الشديد، وسيلان الأنف والعطس.وأوضح أنه وعلى الرغم من أنه لا يُسبّب جوائح واسعة النطاق مثل النوع (A)، إلا أنه لا بدّ من الوقاية منه عبر تلقي اللقاح المضاد لـ"الإنفلونزا".وفي ما يتعلّق باللقاحات، كشف طبيب الأطفال أنّ اللقاحات موجودة ومُؤمّنة، لكن بكميّات قليلة جدّاً. وفي السياق أيضاً، أشار صاحب صيدليّة في المتن، إلى أنّ المواطنين ينتظرون لأيّام وفي بعض الأحيان لأكثر من أسبوع، لتلقّي اللقاح.