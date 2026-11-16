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لبنان

البنك الدولي يعدّ خطة للبنان.. وإمكان توسيع دعم إعادة الإعمار

Lebanon 24
16-11-2026 | 18:03
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البنك الدولي يعدّ خطة للبنان.. وإمكان توسيع دعم إعادة الإعمار
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استقبل وزير المالية ياسين جابر وفداً من مجموعة البنك الدولي، برئاسة المديرة المنتدبة لشؤون العمليات آنا بييردي، حيث جرى البحث في أولويات التعاون لدعم التعافي وإعادة الإعمار، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية والبنى التحتية، إلى جانب الإصلاحات المالية والمصرفية.
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وعقب اللقاء، أعلنت بييردي أن البنك الدولي يعمل على إعداد إطار شراكة جديد مع لبنان للسنوات الخمس المقبلة، يحدد مجالات التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص، بالتوازي مع مواصلة الاستجابة للاحتياجات العاجلة لإعادة الإعمار.

وأعربت عن تفاؤلها بالخطوات الإصلاحية الأخيرة، مشددة على ضرورة الإسراع في معالجة تداعيات الأزمة المصرفية، باعتبار أن وجود قطاع مصرفي متين يشكل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد وتأمين التمويل للمؤسسات الخاصة.

وفي ملف إعادة الإعمار، أكدت بييردي استمرار دعم البنك الدولي للبنان، مشيرة إلى إمكان توسيع مشروع "LEAP" من حيث التمويل ونطاق التدخل لتلبية احتياجات المناطق المتضررة من النزاع.

ولفتت إلى أن أولويات المرحلة المقبلة تشمل الاستثمار في الزراعة والطاقة والبنى التحتية، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول المجاورة في مجالات النقل والتجارة، معلنة أن البنك الدولي سيصدر قريباً دراسة حول فرص التكامل الإقليمي.

من جهته، ثمّن جابر دعم البنك الدولي للبنان عبر مشاريع تشمل إعادة إعمار الجنوب والزراعة والكهرباء والمياه والحماية الاجتماعية والتحول الرقمي، مؤكداً أهمية توسيع التعاون وتأمين مزيد من التسهيلات المالية لدعم الاقتصاد.

وأعلن أن وفد البنك الدولي سيزور الجنوب غداً، في إطار متابعة ملف إعادة الإعمار ومشروع "LEAP"، والاطلاع على الاحتياجات في المناطق المتضررة.
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