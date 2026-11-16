بالصور.. آليات لـاليونيفيل تتحوّل إلى خردة وأمرٌ حصل يخصّ الجيش

تناقل ناشطون عبر صوراً تظهر عناصر من الكتيبة الماليزية العاملة ضمن قوات المؤقتة في "اليونيفيل"، خلال تقطيع آليات عسكرية مدرعة وتحويلها إلى خردة، ما أثار تساؤلات بشأن أسباب إتلافها بدلاً من تسليمها للجيش.

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وفي هذا الإطار، كشف موقع "Malaysian Defence" في تقرير اطلع عليه " " أن الآليات التي يجري إتلافها هي مدرعات قديمة من طرازَي "Condor" و"Sibmas"، خرجت من الخدمة بعد استبدالها بآليات أحدث، مشيراً إلى أن عملية التخلص منها تأتي ضمن التحضيرات لانسحاب الكتيبة الماليزية من بحلول كانون الثاني 2027.





وبحسب بيان صادر عن الكتيبة الماليزية "MALBATT 850-13" بتاريخ 9 تشرين الثاني 2026، فإن عملية إتلاف المدرعات حصلت بعد موافقة الماليزية ووزارة الخارجية والجمارك اللبنانية، التي أجرت عمليات تفتيش للتأكد من الالتزام بالإجراءات المعتمدة.





وأشار التقرير إلى أن مدرعات "Condor" خدمت في الجيش الماليزي نحو 40 عاماً، بينها قرابة عقدين ضمن مهمة حفظ السلام في لبنان، مرجحاً أن تكون كلفة إتلافها أقل من كلفة إعادتها إلى ماليزيا.





وفي المقابل، كشف الموقع أن ماليزيا خصصت 292 قطعة من المعدات والأصول العسكرية، معظمها آليات، بقيمة 292 مليون رينغيت ماليزي (71 مليوناً و400 ألف دولار أميركي)، لتسليمها إلى الجيش على مراحل، بالتزامن مع انسحاب قواتها.





أما المدرعات الأحدث من طرازَي "Guardian" و"Panthera"، فتجري إعادتها إلى ماليزيا.





وبذلك، يتضح أن عملية الإتلاف تقتصر على مدرعات قديمة خرجت من الخدمة، فيما تشمل خطة الانسحاب تسليم معدات وآليات أخرى.