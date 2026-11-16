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لبنان

بالصور.. آليات لـ"اليونيفيل" تتحوّل إلى خردة وأمرٌ حصل يخصّ الجيش

Lebanon 24
16-11-2026 | 12:12
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بالصور.. آليات لـاليونيفيل تتحوّل إلى خردة وأمرٌ حصل يخصّ الجيش
بالصور.. آليات لـاليونيفيل تتحوّل إلى خردة وأمرٌ حصل يخصّ الجيش photos 0
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر عناصر من الكتيبة الماليزية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، خلال تقطيع آليات عسكرية مدرعة وتحويلها إلى خردة، ما أثار تساؤلات بشأن أسباب إتلافها بدلاً من تسليمها للجيش.
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وفي هذا الإطار، كشف موقع "Malaysian Defence" في تقرير اطلع عليه "لبنان24" أن الآليات التي يجري إتلافها هي مدرعات قديمة من طرازَي "Condor" و"Sibmas"، خرجت من الخدمة بعد استبدالها بآليات أحدث، مشيراً إلى أن عملية التخلص منها تأتي ضمن التحضيرات لانسحاب الكتيبة الماليزية من جنوب لبنان بحلول كانون الثاني 2027.


وبحسب بيان صادر عن الكتيبة الماليزية "MALBATT 850-13" بتاريخ 9 تشرين الثاني 2026، فإن عملية إتلاف المدرعات حصلت بعد موافقة وزارة الدفاع الماليزية ووزارة الخارجية اللبنانية والجمارك اللبنانية، التي أجرت عمليات تفتيش للتأكد من الالتزام بالإجراءات المعتمدة.


وأشار التقرير إلى أن مدرعات "Condor" خدمت في الجيش الماليزي نحو 40 عاماً، بينها قرابة عقدين ضمن مهمة حفظ السلام في لبنان، مرجحاً أن تكون كلفة إتلافها أقل من كلفة إعادتها إلى ماليزيا.


وفي المقابل، كشف الموقع أن ماليزيا خصصت 292 قطعة من المعدات والأصول العسكرية، معظمها آليات، بقيمة 292 مليون رينغيت ماليزي (71 مليوناً و400 ألف دولار أميركي)، لتسليمها إلى الجيش على مراحل، بالتزامن مع انسحاب قواتها.


أما المدرعات الأحدث من طرازَي "Guardian" و"Panthera"، فتجري إعادتها إلى ماليزيا.


وبذلك، يتضح أن عملية الإتلاف تقتصر على مدرعات قديمة خرجت من الخدمة، فيما تشمل خطة الانسحاب تسليم الجيش اللبناني معدات وآليات أخرى.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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