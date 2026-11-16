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كتب حنا صالح في" الشرق الاوسط"تبدو الاستفاقة المتأخرة للمطالبة بالتمديد لقوات الـ«يونيفيل» في «لزومَ ما لا يلزم». فالحكومات المتعاقبة منذ عقدين تتحمل قسطاً وازناً من مسؤولية إفشال "الدوليين». والمسؤولية أكبر على «حزب الله»؛ الذي استغل إمساكه بمفاصل القرار ليُقيمَ «جنوبَه» تحت الجنوب، خصوصاً جنوب الليطاني، في منطقة عمليات الـ«يونيفيل» التي تعرضت لتواطؤ أظهرها بمظهر العاجز الذي يمكن الاستغناء عنْه.أما تكرار الإعلان عن التمسك بالقرار الدولي «1701»، فمفهوم؛ لأنه نصّ على انسحاب إسرائيلي كامل. ومفهوم أيضاً؛ لأنه وفّر للبنان مظلة أممية ومرجعية دولية في وجه الصلف والأطماع التي تطل برأسها بين الفينة والأخرى. لكن هذا القرار، على أهميته، شأنه شأن القرارات التي سبقته منذ «اتفاق الهدنة»، وبنوع خاص منذ «اتفاق القاهرة» عام 1969، كلها لا ترسي أساساً حقيقياً لقيام الدولة المرجعية التي تحمي المواطنين وتصون حقوقهم وكراماتهم. لقد أبقت هذه القرارات على السلاح اللاشرعي الذي صدّع الدولة، واستدرج مرة بعد أخرى، واستُخدم ضد المواطنين العاديين فأذلّ وهجّر وقتل.لكن بعيداً عن طروحات تفترض إمكانية دمج «الاتفاق الإطاري» بالقرار «1701»، ونقاشات ما بعد الـ«يونيفيل»، يواجه «الاتفاق» 3 تحديات كبيرة. الأول: من المتمسكة بنزع سلاح «حزب الله» من كل . والثاني: صلف «حزب الله» ومشغليه في طهران. أما التحدي الثالث؛ فيكمن في السياسات الرمادية، رغم إدراك السلطة أن بقاء السلاح خارج الشرعية يهدد بإلغاء الشرعية نفسها.إن نزع السلاح قضية لا تقبل المساومة، وكذلك تنفيذ قرارات التي وضعت أنشطة «حزب الله» العسكرية والأمنية خارج القانونوكتب عمر البردان في" اللواء": يأتي الحراك العربي والدولي المكثف تجاه في الساعات الماضية، ليؤكد وجود اهتمام خارجي لافت بمسار التطورات المتصلة بالأحداث الداخلية في لبنان، لاسيما ما يتصل بالبحث عن بديل لقوات "يونيفيل" بعد انتهاء مهامها آخر العام الجاري . وهو أمر يتعامل معه لبنان بكثير من الاهتمام مع الدول المعنية، لاسيما الأميركية وبانتظار اتضاح صورة المشاورات التي يجريها لبنان مع الأطراف المعنية بهذا الشأن، فانه يشدد على ضرورة استمرارالحضور الدولي في الجنوب بتفويض من ، على أن يشمل مهام المراقبة ورفع التقارير والتنسيق والتواصل، ودعم في اضطلاعه بمسؤولياته وبسط سلطة الدولة من خلاله، مع التمسك بالقرار 1701 مرجعيةً أساسيةً للترتيبات الدولية في الجنوب.