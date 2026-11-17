Advertisement

أعلنت لأمن الدولة أنه وفي إطار جهودها المستمرة لحماية الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء، وبالتعاون مع والتجارة ، نفّذت مديرية الإقليمية – قسم الاستعلام والتحقيق، جولات رقابية على عدد من المسالخ والملاحم في المنطقة، للتأكد من التزامها الشروط والمعايير الصحية والقانونية المعتمدة.وخلال مؤازرة مندوبين من مصلحة الاقتصاد في البقاع، في الكشف على إحدى الملاحم في بلدة مجدل عنجر – قضاء ، تبيّن وجود مخالفات صحية وقانونية، وعدم استيفاء الحد الأدنى من الشروط المطلوبة، إضافةً إلى ضبط كميات من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك .وبناءً على إشارة الاستئنافية في البقاع، جرى إقفال الملحمة وختمها بالشمع الأحمر، وإتلاف اللحوم المضبوطة وفقاً للأصول القانونية.كما أوقفت الدورية صاحب الملحمة، المدعو (م. ع.)، وهو سوري الجنسية، لمخالفته أحكام قانون العمل وقانون حماية المستهلك، فضلاً عن دخوله الأراضي خلسة، وذلك بإشارة من المختص.وتؤكد المديرية العامة لأمن الدولة استمرارها في تنفيذ جولاتها الرقابية بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية وملاحقة كل من يعرّض صحة المواطنين وسلامتهم للخطر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حفاظاً على السلامة العامة وسلامة الغذاء.