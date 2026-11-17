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أطلع والبلديات أحمد الحجار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على نتائج زيارته الرسمية إلى دمشق، وأبرز المواضيع التي تناولها لقاؤه مع وزير الداخلية السوري المهندس أنس الخطاب، ولا سيّما سبل تعزيز التنسيق الأمني بين الوزارتين والأجهزة المعنية في البلدين، وآليات متابعة الملفات المشتركة.وأشار الوزير الحجار إلى أنّه وضع في صورة الوضع الأمني في مختلف المناطق ، وأطلعه على الإجراءات التي تتّخذها ، ولا سيّما قوى الأمن الداخلي، وعلى حصيلة التوقيفات والمداهمات في إطار مكافحة الجرائم وتعزيز الأمن وحماية المواطنين.وتطرّق البحث إلى واقع العمل البلدي في ضوء اللقاءات الدورية مع البلديات، وسبل دعمها بما يمكّنها من خدمة المواطنين والقيام بدورها على النحو الأفضل.كما أطلع وزير الطاقة والمياه جو الصدي الرئيس جوزاف عون على نتائج زيارته إلى الدوحة والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين القطريين، في إطار التعاون القائم بين البلدين لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية في .