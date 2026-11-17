أطلع وزير الداخلية
والبلديات أحمد الحجار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على نتائج زيارته الرسمية إلى دمشق، وأبرز المواضيع التي تناولها لقاؤه مع وزير الداخلية السوري المهندس أنس الخطاب، ولا سيّما سبل تعزيز التنسيق الأمني بين الوزارتين والأجهزة المعنية في البلدين، وآليات متابعة الملفات المشتركة.
وأشار الوزير الحجار إلى أنّه وضع الرئيس عون
في صورة الوضع الأمني في مختلف المناطق اللبنانية
، وأطلعه على الإجراءات التي تتّخذها الأجهزة الأمنية
، ولا سيّما قوى الأمن الداخلي، وعلى حصيلة التوقيفات والمداهمات في إطار مكافحة الجرائم وتعزيز الأمن وحماية المواطنين.
وتطرّق البحث إلى واقع العمل البلدي في ضوء اللقاءات الدورية مع البلديات، وسبل دعمها بما يمكّنها من خدمة المواطنين والقيام بدورها على النحو الأفضل.
كما أطلع وزير الطاقة والمياه جو الصدي الرئيس جوزاف عون على نتائج زيارته إلى الدوحة والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين القطريين، في إطار التعاون القائم بين البلدين لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية في لبنان
.
وفي لقاءات بعبدا أيضاً، استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون النائب سيمون أبي رميا الذي قال بعد اللقاء: "نعتمد على فرنسا والشركاء الدوليين للتوصّل إلى صيغة تحت مظلّة الأمم المتحدة
تضمن استمرار الحضور الدولي في الجنوب، وتمنع أي فراغ أمني بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، ولم يتمّ التوصّل بعد إلى صيغة نهائية".
أضاف: "المطلوب من القوى السياسية كافة، وفي مقدّمتها حزب الله
، المبادرة إلى الالتفاف حول الشرعية اللبنانية والتواصل مباشرةً مع مؤسسات الدولة. لا يمكننا أن نبقى في انتظار ما ستؤول إليه التطوّرات بين الولايات المتحدة
وإيران".