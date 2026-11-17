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كان يوم أمس الأثنين الواقع في 16 تشرين الثاني من العام 2026 حافلاً بالتطورات، وتصدّرت المشهد زيارة الموفد الأميركي مايك والتز، ومستقبل "اليونيفيل"، والتطورات الأمنية في الجنوب والبقاع، إلى جانب تصعيد المواجهة بين المصارف ووزارة المالية.تميّز هذا اليوم بلقاءات والتز مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب في عين التينة، ورئيس الحكومة نواف سلام. وتمحورت المحادثات حول حصرية السلاح بيد الدولة، وتطبيق القرار 1701، ومستقبل الوجود الدولي في الجنوب بعد انتهاء ولاية اليونيفيل في 31 كانون الأول 2026.وكان أبرز ما أعلنه والتز دعوته " " إلى تسليم سلاحه طوعاً، معتبراً أن الدولة لا تستطيع أن تعمل بوجود جيشين. وأكد أن واشنطن تريد استمرار تطبيق القرار 1701 مع إدخال تعديلات عليه، مع استعدادها لدعم المؤسسات العسكرية والأمنية .في المقابل، برز موقف نواف سلام الداعي إلى المحافظة على وجود دولي في الجنوب، ضمن صيغة ترعاها ، تؤمّن المراقبة والاتصال والتنسيق ودعم الجيش اللبناني. ولم يكن قد أُعلن بعد عن اتفاق نهائي بشأن البديل من "اليونيفيل. "تصعيد أمني في الجنوب والبقاعشبعا: نفذت قوة إسرائيلية توغلاً فجر أمس في بلدة شبعا، وحاصرت منزلاً واقتحمته، قبل أن تختطف الشقيقين محمد وأسعد فارس حمدان وتنقلهما إلى داخل الأراضي المحتلة. وأفادت المعلومات بأن العملية حصلت أمام أفراد عائلتهما، فيما اتخذ الجيش اللبناني إجراءات أمنية في المنطقة.البقاع: شنّ الطيران الحربي غارة على مرتفعات الشعرة وتلة حاحا في جرود النبي شيت، في قضاء بعلبك، فيما تحدث الجيش الإسرائيلي عن استهداف شحنة أسلحة في منطقة جنتا الحدودية كانت، بحسب ادعائه، متجهة إلى "حزب الله".شقرا: سُجل انفجار مسيّرة إسرائيلية فوق محيط كوخ الأمين في البلدة، من دون ورود معلومات أولية عن وقوع إصابات، فيما سُجل قصف مدفعي متقطع في محيط ميفدون وكفر تبنيت.النبطية الفوقا: اتخذت البلدية إجراءات احترازية، شملت تقييد الدخول مؤقتاً إلى عدد من الأحياء الشرقية، على خلفية الوضع الأمني، مع استثناء الحالات الطارئة بالتنسيق معها.وتعكس هذه التطورات استمرار هشاشة الوضع الميداني، في وقت تتكثف فيه الاتصالات الدولية بشأن الترتيبات الأمنية المقبلة، وسط مخاوف من فراغ أمني قد يرافق انتهاء مهمة اليونيفيل.1. مواجهة جديدة بين المصارف ووزارة الماليةأعلنت جمعية المصارف الإضراب التحذيري أيام الأربعاء في الأسابيع المقبلة، على أن يبدأ في 18 تشرين الثاني، احتجاجاً على الخلاف مع وزارة المالية بشأن التعديلات الضريبية المطلوبة على التصاريح المالية للأعوام 2020 إلى 2024.ويتركز الخلاف على كيفية احتساب فروقات أسعار الصرف والمؤونات المرتبطة بسندات اليوروبوند، إذ تعتبر المصارف أن الإجراءات المطلوبة قد تؤدي إلى فرض ضرائب على أرباح دفترية غير محققة ومؤونات مخصصة لتغطية الخسائر.ويفتح هذا الإعلان الباب أمام مواجهة جديدة بين القطاع المصرفي والسلطات المالية، مع ما يمكن أن يتركه الإضراب من انعكاسات على مصالح المواطنين والمعاملات المصرفية.2. إعادة هيكلة القطاع المصرفي وصندوق النقد الدوليبقي ملف الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف في صدارة الاهتمامات الاقتصادية، بعدما انتهت جولة المحادثات الأخيرة من دون إعلان اتفاق نهائي، مع استمرار الحاجة إلى تفاهم على استراتيجية إصلاح القطاع المصرفي. وكان وزير المالية ياسين جابر قد أبدى تفاؤلاً بإمكان التوصل إلى برنامج مع الصندوق خلال الربع الأول من عام 2027.3. التنقيب عن الغازبرز أيضاً التداول بخطة جديدة لإحياء التنقيب عن النفط والغاز، مع توقعات بأن يبدأ استخراج الغاز بين عامي 2031 و2032، وفق ما نقلته الصحافة اللبنانية عن الخطة المطروحة. لكن ذلك يبقى توقعاً مرتبطاً بمراحل الاستكشاف والاستثمار والتطوير، وليس موعداً مضموناً للإنتاج.انتخابات نقابة المحامين في : استمر التفاعل مع نتائج الانتخابات التي جرت الأحد، والتي أسفرت عن فوز أربعة أعضاء في مجلس النقابة، هم إيلي إقليموس ووسيم بو طايع ومايا شهاب ووسام عيد، في استحقاق شهد تنافساً بين مستقلين ومرشحين مدعومين من قوى سياسية.ملف أوجيرو: أثارت معلومات صحافية تساؤلات بشأن حصول عدد من المديرين على درجات وظيفية غير مستحقة، وما ترتب عليها من تضخم في الرواتب والتعويضات، مع مطالبات بإحالة الملف إلى التفتيش المركزي. وهذه معلومات وردت في أسرار الصحف وتحتاج إلى تدقيق رسمي.ملف مباني ألفا وتاتش: أشارت معلومات صحافية إلى إحالة الشق الجنائي من التحقيق إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فيما بقي الشق المالي ضمن صلاحيات ديوان المحاسبة.المساعدات الاجتماعية: عادت إلى الواجهة تساؤلات بشأن آليات الاستفادة من برنامج "أمان"، على خلفية معلومات صحافية عن شبهات تدخلات ومحسوبيات في لوائح المستفيدين.يمكن اختصار المشهد اللبناني في ثلاث نقاط أساسية:سياسياً: واشنطن ترفع سقف مطالبها بشأن حصرية السلاح، وتربط مستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب بتطبيق القرار 1701 وتعزيز دور الجيش اللبناني.أمنياً: تواصل عملياتها وتوغلاتها، بما في ذلك اختطاف مواطنين من شبعا، فيما لا تزال الدولة أمام تحدي تثبيت الأمن والسيادة.اقتصادياً: القطاع المصرفي يتجه إلى تصعيد جديد مع وزارة المالية، فيما لا يزال الاتفاق مع صندوق النقد وإعادة هيكلة المصارف بعيدين عن الحسم.لم يكن يوم الاثنين 16 تشرين الثاني يوماً عادياً في ، بل عكس تزامن ثلاثة مسارات ضاغطة: ضغوط أميركية متزايدة لحسم ملف السلاح، وتصعيد إسرائيلي يختبر قدرة حماية سيادتها، وأزمة مالية ومصرفية لا تزال تعيد إنتاج نفسها من دون حلول نهائية.