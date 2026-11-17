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صدر عن مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام البيان التالي:
"في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المديرية العامة للأمن العام لتعزيز حضور خدماتها في الخارج وتسهيل إنجاز معاملات اللبنانيين في بلدان الاغتراب، تعلن المديرية عن بدء استقبال طلبات الحصول على جوازات السفر البيومترية في السفارة اللبنانية في أبوظبي، اعتباراً من اليوم الإثنين الواقع فيه ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
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وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة المديرية العامة للأمن العام للتوسّع التدريجي في تقديم هذه الخدمة عبر البعثات الديبلوماسية اللبنانية المعتمدة في الخارج، على أن يبدأ استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية في القنصلية العامة اللبنانية في دبي في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، بما يخفّف عن اللبنانيين في الانتشار أعباء السفر والإجراءات، ويتيح لهم إنجاز معاملاتهم بسهولة أكبر في بلدان إقامتهم".