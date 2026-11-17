صدر عن مكتب شؤون الإعلام في البيان التالي:



"في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها لتعزيز حضور خدماتها في الخارج وتسهيل إنجاز معاملات اللبنانيين في بلدان الاغتراب، عن بدء استقبال طلبات الحصول على جوازات السفر البيومترية في في ، اعتباراً الإثنين الواقع فيه ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

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وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة العام للتوسّع التدريجي في تقديم هذه الخدمة عبر البعثات الديبلوماسية المعتمدة في الخارج، على أن يبدأ استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية في القنصلية العامة اللبنانية في دبي في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، بما يخفّف عن اللبنانيين في الانتشار أعباء السفر والإجراءات، ويتيح لهم إنجاز معاملاتهم بسهولة أكبر في بلدان إقامتهم".