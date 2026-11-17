يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط طقس خريفي متقلب نسبياً اعتباراً من ظهر يوم غد الثلاثاء، مع تساقط أمطار متفرقة.

ويعود الطقس إلى الاستقرار اعتباراً من ظهر الأربعاء، مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية يوم الخميس.

ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة، اعتباراً من ظهر الأحد المقبل، بمنخفض جوي يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحياناً.

ويكون الطقس المتوقع في الأيام المقبلة:

الثلاثاء:

غائم جزئياً الى غائم احياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية اعتباراً من الظهر مع احتمال حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح.

الأربعاء:

غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها في المناطق الساحلية، يتكون الضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية، يستقر الطقس تدريجياً خلال النهار.

الخميس:

غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية.

الجمعة:

قليل الغيوم اجمالاً مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة.