اعلنت لجنة متابعة أوضاع الموظفين في - في بيان انه "توضيحاً للمواقف ورداً على بعض الادعاءات من غير الموظفين ومن خارج المديرية ، المصطادين في المياه العكرة اصحاب المصالح الضيقة وعلى صفحاتهم الخاصة، تستغرب اللجنة، انطلاقاً من مسؤوليتها في الدفاع عن حقوق الموظفين ومصالحهم، ما يصدر عن بعض منصات التواصل الاجتماعي التي تتخذ من الدفاع عن الموظفين عنواناً لها، في حين أن ما يُنشر عبرها لا يعكس بالضرورة حقيقة مطالب الموظفين ولا المواقف التي تعبّر عن تطلعاتهم ومصالحهم".

Advertisement ولفتت الى ان " الدفاع عن حقوق الموظفين ليس شعاراً يُرفع، ولا مادةً للاستثمار الإعلامي أو تسجيل المواقف، بل مسؤولية تتطلب الصدق والشفافية والتزام المصلحة الجماعية، بعيداً من المزايدات والحسابات الشخصية".



وأكدت اللجنة أن "حقوق الموظفين ليست للاستهلاك على منصات التواصل ، وأن تمثيلهم لا يكون بادعاء الدفاع عنهم أو التحدث باسمهم دون الرجوع إليهم، بل من خلال مواقف واضحة ومسؤولة، ومتابعة جدية لقضاياهم ومطالبهم"، واعتبرت أن " المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الصفوف وتضافر الجهود، لا خلق الانقسامات أو التشويش على العمل المطلبي، ولا استغلال هواجس الموظفين ومخاوفهم لتحقيق غايات لا تخدم قضيتهم. واعلنت انها ستبقى " ملتزمة الدفاع عن حقوق جميع الموظفين، بكل الوسائل المشروعة، ولن تتوانى عن توضيح الحقائق والتصدي لأي تضليل أو تحريف يمس قضيتهم أو يسيء إلى نضالهم".



وختمت مؤكدة ان "الحقوق تُصان بالمواقف والأفعال، لا بالشعارات والمنشورات".