أصدرت العسكري الأول غادة ، قرارها بالدفوع الشكلية المقدمة من وكيل الخمسة المنتمين ل" "، في قضية شحنة متفجرات ، والمتوارين عن الأنظار، وفق "الوكالة ".

Advertisement

وقضى القرار برد الدفوع الشكلية. ومن المقرر أن يُبلّغ قلم القاضية أبو وكيل المدعى عليهم المحامي هذا القرار، ويبقى للأخير مهلة 24 ساعة، أي إلى يوم غد للاستئناف أو القبول به، ما يعني أن جلسة الاستجواب التي كانت مقررة اليوم للمدعى عليهم الخمسة باتت بحكم المؤجلة.