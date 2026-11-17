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أصدرت قاضي التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان، قرارها بالدفوع الشكلية المقدمة من وكيل المدعى عليهم الخمسة المنتمين ل"حزب الله"، في قضية شحنة متفجرات ضهر البيدر، والمتوارين عن الأنظار، وفق "الوكالة الوطنية للاعلام".
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وقضى القرار برد الدفوع الشكلية. ومن المقرر أن يُبلّغ قلم القاضية أبو علوان وكيل المدعى عليهم المحامي معن الأسعد هذا القرار، ويبقى للأخير مهلة 24 ساعة، أي إلى يوم غد للاستئناف أو القبول به، ما يعني أن جلسة الاستجواب التي كانت مقررة اليوم للمدعى عليهم الخمسة باتت بحكم المؤجلة.