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أعلن مركز الامم المتحدة للاعلام في في بيان ان زيارة نائبة للأمم المتحدة أمينة ج. سلطت الضوء على الحاجة الملحّة إلى جعل الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي جزءاً أساسياً من الاستجابة الإنسانية، في وقت تنتقل فيه خطة غرينتري للتسريع التابعة للأمم المتحدة من الالتزام العالمي إلى التنفيذ على أرض الواقع".اضاف البيان : "استمعت نائبة الأمين العام خلال زياراتها الميدانية إلى العاصمة بيروت والناقورة وصور، مباشرةً إلى أفراد يعانون الآثار النفسية الناجمة عن الصراع المطوّل وانعدام الاستقرار، كما استمعت إلى العاملين على توفير الرعاية والدعم الصحي والنفسي في مجتمعات تواجه ضغوطاً هائلة. وقالت : ما سمعته في لبنان يذكّرنا بقوة بأن آثار الصراع لا تنتهي عند حدود الدمار المادي الذي نراه بأعيننا المجرّدة. فالآثار التي تطال الصحة النفسية للأفراد والأسر والمجتمعات قد تستمر لفترة طويلة بعد ذلك. لذلك، ينبغي التعامل مع الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي باعتبارهما جزءاً أساسياً من الاستجابة الإنسانية، لا خياراً إضافياً".تابع البيان: " سلّطت الزيارة الضوء على تزايد حجم الحاجات، وكذلك على الجهود المتميزة التي يبذلها لبنان لدمج الخدمات المجتمعية في الاستراتيجيات والنظم الحكومية. وقد وضع البرنامج الوطني للصحة النفسية في العامة في لبنان استراتيجية تجعل الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في صميم الرعاية الصحية العامة".اضاف:" في بيروت، زارت نائبة الأمين العام مركزاً للرعاية الصحية الأولية في منطقة الشياح في بيروت، حيث تشمل الفحوص الصحية تقييماً للصحة النفسية للأفراد وتوفيرًا للدعم النفسي اللازم في هذا المجال. أما في منطقة الحمرا، فقد التقت محمد مجموعة من مقدّمي الخدمات الشباب العاملين في الخط الوطني الساخن المجاني 1564 للوقاية من الانتحار وتقديم الدعم النفسي، كما التقت بأعضاء فريق الاستجابة للأزمات المتنقل، والمساعدين ضمن برنامج التدخل الرقمي خطوة، خطوة إلى جانب الفريق التقني المعني بالصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في لبنان".وقالت نائبة الأمين العام عقب لقائهم: "لا شك أنّ لبنان يمتلك الخبرات والنظم المتكاملة والنماذج الفاعلة؛ لكن ما يحتاج إليه بشكل عاجل هو تعزيز الاستثمار لتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية والرفاه لتشمل مزيداً من الأفراد والمجتمعات، وضمان استدامتها على المدى ".تابع البيان : " خلال اجتماعاتها مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس نواف سلام، ناقشت نائبة الأمين العام الأولويات الإنسانية والإنمائية للبنان، بما في ذلك تعزيز الخدمات الوطنية للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي. كما تناولت المباحثات الوضع في البلاد، ولا سيما في جنوب لبنان، فأكدت أهمية الحفاظ على الاستقرار وتعزيز المشاركة الدولية المتواصلة. وشدّدت نائبة الأمين العام على ضرورة أن تتكامل الجهود الأمنية مع الدعم الإنساني والإنمائي والمؤسسي، بما يلبّي الاحتياجات الشاملة للمجتمعات المتضرّرة ويدفع قدماً بمسار التعافي المستدام".اضاف: "في الناقورة، التقت نائبة الأمين العام أفراد اليونيفيل، وأعربت عن تقديرها لمساهمات حفظة السلام والتضحيات التي قدموها، مؤكدةً مرة أخرى بصَون السلام والاستقرار في جنوب لبنان. وفي صور، التقت محمد مجتمعات نازحة أعربت عن مخاوفها بشأن سلامتها في أعقاب المغادرة المرتقبة لليونيفيل. وخلال لقائها مقدّمي خدمات الصحة النفسية والمرضى في مؤسسة الإمام الصدر، استمعت إلى شهادات مؤثرة حول الجهود التي تبذلها الفرق المتفانية لضمان استمرار حصول الأشخاص على الدعم النفسي من دون انقطاع. وقالت : لقد تأثرت بعمق واستلهمت القوة من شجاعتهم، ولا سيما النساء من بينهم، ومن الطريقة التي يستمدّنّ بها القوة من لطف بعضهنّ تجاه بعض. فالتعافي يعني إعادة بناء النسيج الاجتماعي، وكذلك ترميم قلوب المجتمعات وعقولها."خطة غرينتري للتسريععلى الصعيد العالمي، ذكر البيان ان أكثر من 300 مليون شخص احتاجوا إلى المساعدة الإنسانية والحماية عام 2024، فيما تشير التقديرات إلى أنّ 66 مليون شخص كانوا يعانون حالات صحية نفسية. ومع ذلك، لا يزال الطلب على خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي يفوق بكثير الموارد المُتاحة. ويُعدّ لبنان من أوائل البلدان التي يتم فيها تنفيذ خطة غرينتري للتسريع، وهي مبادرة جديدة أطلقها مكتب الأمم المتحدة للشراكات بهدف توسيع نطاق خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في السياق الإنساني.أُطلقت المبادرة خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي ثمرة اجتماع عُقد في تشرين الثاني 2024، بقيادة نائبة الأمين العام، وبالاشتراك في استضافته رئيسة مجلس إدارة مؤسسة «ويلكوم» ورئيسة وزراء أستراليا السابقة جوليا غيلارد، وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للشراكات، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.ولفت البيان الى انه "بدعم من تمويل تحفيزي قدره 13.2 مليون دولار أميركي من مؤسسة ويلكوم، يتم تنفيذ المبادرة في مرحلتها الأولى في كلٍّ من لبنان وتشاد. تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق التدخلات القائمة على الأدلة، وتعزيز النهج التي تقودها الجهات المحلية وتراعي الخصوصيات الثقافية، وتحسين الدعم المقدّم للعاملين في المجال الإنساني، ومعالجة العوائق الهيكلية التي أدّت في كثير من الأحيان إلى تهميش الصحة النفسية في الاستجابة الإنسانية".ولفتت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للشراكات آن ماري هو، الى ان "الزيارة للبنان شكلت أيضاً فرصة للاطلاع على كيفية ترجمة هذا الالتزام العالمي إلى إجراءات ملموسة على مستوى المجتمعات المحلية". وقالت : " يحتاج الأشخاص المتضررون من الأزمات إلى أكثر من مجرد البقاء على قيد الحياة. فهم يحتاجون إلى الدعم وصون كرامتهم بما يمكّنهم من التعافي وإعادة بناء حياتهم. ويمكن للدروس التي نستخلصها هنا في لبنان أن تساعدنا على تعزيز الاستجابة الإنسانية في مناطق تتجاوز لبنان بكثير، من خلال وضع الصحة النفسية والرفاه في المكانة التي يستحقانها، أي في صميم الطريقة التي ندعم بها الأشخاص خلال الأزمات ومسار التعافي".وأشار البيان الى ان "أهداف خطة غرينتري للتسريع لا تقتصرعلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الصحة النفسية فحسب، بل تسعى أيضاً إلى الإسهام في إحداث تحوّل أوسع في الاستجابة الإنسانية، بما يضمن أخذ الصحة النفسية والرفاه النفسي الاجتماعي في الاعتبار منذ البداية، وإيلائهما اهتماماً سياسياً مستداماً، وتوفير التمويل اللازم لهما، وتعزيز الشراكات في هذا المجال".