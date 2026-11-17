مع انطلاق العام الدراسي في الدوام المسائي منتصف تشرين الأول، وجد نحو 400 موجّه تربوي أنفسهم خارج المدارس التي عملوا فيها على مدى 12 عاماً، بعدما استُبعدوا بموجب مذكرة صادرة عن وزيرة التربية ريما كرامي، من دون إنذار مسبق، ومنذ ذلك الحين، تتوالى الاعتصامات والاجتماعات بين الموجّهين ووزارة التربية ومنظمة اليونيسف، الجهة الممولة لهذا الدوام، من دون أن يصدر قرار بعودتهم، ما يطرح سؤالاً عن الجهة التي اتخذت قرار الاستبعاد فعلاً، وعن المسؤول عن إبقائه قائماً.

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ويختص الموجّه في الدوام المسائي بمتابعة الأوضاع النفسية والسلوكية والاجتماعية للتلاميذ، وتطبيق سياسة حماية الطفل من العنف داخل المدرسة، وهو دور يكتسب أهمية مضاعفة في دوام يستقبل بمعظمه تلاميذ من السوريين، ويضم أطفالاً عاشوا ظروف نزوح متكررة وحرباً امتدت لأشهر، فيما يؤكد الموجّهون أنّ القرار شملهم وحدهم دون سائر أفراد الكادر التعليمي، وصدر بموجب المذكرة رقم 198/م/2026.

وتتقاذف الجهتان المعنيتان المسؤولية منذ اليوم الأول، فقد جرى تداول رواية مفادها أنّ اليونيسف أوقفت تمويل التوجيه التربوي في إطار تقليص نفقات الدوام المسائي، غير أنّ مسؤولي المنظمة نفوا خلال لقاء مع لجنة الموجّهين في 27 تشرين الأول مسؤوليتهم عن القرار، مؤكدين عدم تدخلهم في قرارات وزارة التربية، بل أبدوا استعدادهم لتمويل الموجّهين، شرط صدور قرار من وزيرة التربية بإعادتهم، في حين لم تصدر الوزارة أي توضيح علني لأسباب الاستبعاد، ولم يلتقِ الموجّهون رغم اعتصام استمر أكثر من ست ساعات أمام مبنى الوزارة في 20 تشرين الأول.

وتضعف حجة التمويل أكثر عند احتساب الكلفة، إذ تقدّر لجنة الموجّهين أنّ كلفة التوجيه التربوي لا تتجاوز 3 إلى 4 في المئة من إجمالي ميزانية الدوام المسائي، ما يعني أنّ إعادة هذا الدور لا تشكّل عبئاً مالياً جوهرياً، خصوصاً إذا كانت الجهة المانحة مستعدة لتغطيتها، ما يجعل القرار، إن لم يكن مالياً، مرتبطاً بإعادة هيكلة إدارية أو بخيارات تتعلق بتنظيم الدوام المسائي لم تُعلن تفاصيلها حتى الآن.

وبعد خمسة أسابيع، لا تزال الصورة على حالها، إذ عقد الموجّهون اجتماعاً جديداً مع مسؤولين في اليونيسف عقب اعتصامهم الثاني أمام مكاتب المنظمة في 10 تشرين الثاني، ولوّحوا بالانتقال بتحركاتهم إلى مكاتب بعثة وسفارات الدول المانحة، في محاولة لنقل الضغط إلى الجهات التي تموّل التعليم المسائي أساساً.

ومن هنا، لا تتعلق القضية بمصير 400 موظف فحسب، بل بغياب الشفافية في إدارة برنامج يموّله المانحون وتديره الوزارة، فإذا كانت اليونيسف مستعدة للتمويل، فإنّ باتت عملياً في ملعب وزارة التربية، المطالبة إما بإعادة الموجّهين أو بتقديم تفسير واضح لتلاميذ يُحرمون من الدعم النفسي في عام دراسي يلي حرباً لم تنتهِ آثارها بعد.