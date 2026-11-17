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ذكر موقع "National Interest" الأميركي أن "مايك والتز، السفير الأميركي لدى ، وصل إلى يوم الاثنين؛ وكتب في منشور على منصة "إكس": "لقد حطت طائرتنا في . يمتلك لبنان فرصة حقيقية لرسم مستقبل يتسم بالسيادة والأمان. وأميركا هنا لدعم هذا المسار، ولتوضيح المتطلبات اللازمة لتحقيقه. ولهذا السبب أنا هنا على أرض الواقع، لأستمع إلى الحقيقة حول المرحلة الانتقالية والخطوات التالية المتعلقة بقوات الأمم المتحدة والمساعدات". تبدو مستعدة لاستبدال قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بقوة أممية أصغر حجماً، لكن ينبغي ألا تقدم على ذلك. فمن الناحية النظرية، قد تبدو فكرة إنشاء آلية تحقق أمراً منطقياً؛ إلا أنه في غياب تأكيد موثوق بأن البنية التحتية العسكرية لحزب الله قد جرى تفكيكها، لن يكون بالإمكان المضي قدماً في "الاتفاق الإطاري الثلاثي"، كما ستظل مترددة في إتمام عمليات انسحابها أو الحفاظ عليها".وبحسب الموقع: "لكن قبل أن تستثمر أميركا في مهمة لاحقة، عليها أن تواجه واقعاً مزعجاً: فاستبدال قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بقوة أخرى للتحقق لن يحل أزمة لبنان. أولاً، ستواجه أي بعثة تحقق تابعة للأمم المتحدة العقبات الهيكلية ذاتها التي شلّت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل). فمنذ اللحظة التي تنتشر فيها أي قوة جديدة، سيعمل " " على تقويض تفويض هذه القوة وتقييد حرية حركتها بشكل منهجي. وفي كل مرة يحاول فيها المراقبون الدوليون تقصي أنشطة مسلحة مشبوهة، سيواجهون عراقيل بيروقراطية، وحواجز ميدانية، وممانعة دبلوماسية؛ وكل ذلك تحت ذريعة حماية "السيادة" ".وتابع الموقع: "ثانياً، في قاموس "حزب الله" وحلفائه في بيروت، تحمل كلمة "السيادة" معنىً إجرائياً محدداً للغاية: ألا يملك المراقبون الدوليون أي صلاحية لتفتيش الممتلكات الخاصة. وهذا القيد وحده يجعل أي بعثة تحققٍ جوفاءَ. لا يقوم "حزب الله" بتخزين صواريخه وطائراته المسيّرة وذخائره الثقيلة في قواعد عسكرية مكشوفة وواضحة المعالم؛ وإذا ما مُنِع فريق التحقق التابع للأمم المتحدة من دخول المساكن الخاصة من دون الحصول على إذن من السلطات المحلية فلن يتمكن المراقبون الدوليون أبداً من تأكيد عملية نزع السلاح".وأضاف الموقع: "ثالثاً، ينبغي على واشنطن أن تدرك الأسباب الحقيقية وراء تعثر عملية السلام بين لبنان وإسرائيل. فالمأزق الدبلوماسي ليس ناجماً عن قرب انتهاء تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في نهاية عام 2026، ولا هو نتيجة لغياب قوة دولية للتحقق؛ بل إن العملية مجمدة بسبب سلوك ذاتها.وبحسب الموقع: "رابعاً، يبرر اللبنانيون حالة الشلل بالادعاء أن استعادة سيادة الدولة بالقوة ونزع سلاح "حزب الله" من شأنهما إشعال حرب أهلية مدمرة. وخلف هذا الطرح تكمن حسابات سياسية قاتمة؛ إذ قررت بيروت، فعلياً، أن الوطني الحقيقي لا يستحق عناء القتال من أجله. ولا يمكن للدبلوماسية الأميركية أن تكون أكثر حرصاً على السيادة اللبنانية من ذاتها. ومما لا شك فيه أن السفير والتز محق في قوله إن لبنان يواجه خياراً حاسماً بشأن مستقبله؛ لذا ينبغي ربط المساعدات الأميركية والدعم الدبلوماسي ارتباطاً وثيقاً بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع".وختم الموقع: "لم تحقق أي أمة في التاريخ استقلالاً حقيقياً دون خوض معركة، ولن يكون لبنان استثناءً من ذلك. فإذا كانت بيروت تطمح حقاً إلى مستقبل يتمتع بالسيادة والأمان، فلا يمكنها تفويض هذه المهمة إلى قوة أممية جديدة معنية بالتحقق؛ إذ يتحتم على لبنان مواجهة "حزب الله" من أجل انتزاع استقلاله وسيادته".