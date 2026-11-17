أفادت مندوبة " " عن ان مجهولين سرقا ليل أمس دراجة نارية كانت مركونة أمام أحد المحال التجارية قرب في منطقة أبي سمراء بطرابلس.

ولاذ المجهولان بالفرار من دون ان يتم تحديد هويتهما.