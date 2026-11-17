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أفادت مندوبة "لبنان24" عن ان مجهولين سرقا ليل أمس دراجة نارية كانت مركونة أمام أحد المحال التجارية قرب مسجد الأمين في منطقة أبي سمراء بطرابلس.
ولاذ المجهولان بالفرار من دون ان يتم تحديد هويتهما.
سرقة دراجة نارية قرب مسجد الأمين في أبي سمراء https://t.co/UZvaFNC0ep— lebanon 24 (@Lebanon24) November 17, 2026
سرقة دراجة نارية قرب مسجد الأمين في أبي سمراء https://t.co/UZvaFNC0ep