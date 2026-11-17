زار وفد الهيئة الإداريّة لاتحاد جمعيّات العائلات البيروتيّة برئاسة وليد الكبّي نقيب المحامين
في بيروت عماد
مرتينوس، مهنئأ بانتخابات النقابة، وكانت مناسبة لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين النقابة والاتحاد خدمة لبيروت وأهلها، وفق بيان الإتحاد.
مرتينونس
وأكّد النقيب مرتينوس "أنّ انتخابات النقابة كرّست مبدأ الميثاقيّة من جهة، وأعادت الثقة في ماليّة النقابة وتعزيز الشفافيّة والصدقيّة"، مشدّدًا على "مبدأ ديموقراطيّة العملية الانتخابية
وتكافؤ الفرص أمام الجميع وخصوصًا في انتخابات هيئة مكتب النقابة
التي جرت اليوم، وفاز على إثرها المحامي نديم حماده
بمنصب أمين السر بغالبيّة الأصوات، ممّا ينفي أيّ شبهة تحيّز أو استئثار.
الكبّي
بدوره أثنى رئيس اتحاد
جمعيّات العائلات البيروتيّة وليد الكبّي، على "دور مرتينوس بإدارة العمليّة الإنتخابيّة، بحكمة وموضوعيّة، ممّا يعزّز دورها النقابي والوطني، ويجعل منها المرجع الصالح للمحامين في بيروت
، بما يمثلونه من دور حيويّ في الدفاع عن حقوق النّاس ونصرة قضاياهم".