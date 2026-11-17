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أكد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى "أن التسامح جوهر القيم، وهو نهج حياة وليس شعاراً عابراً يُرفع في المناسبات، بل إيمانٌ راسخ يسكن العقول وتسري أنواره في القلوب والسلوك".وقال الشيخ ابي المنى أمام زواره اليوم من العاملين بشؤون الحوار، gمناسبة اليوم العالمي للتسامح: "إن العقل هو منارة الإنسان، وأن كرامة الإنسان فوق كل اعتبار، مهما اختلف دينه أو مذهبه أو رأيه. والتسامح قوة يرتقي بها الإنسان إلى العيش بمحبة ورحمة وأخوّة مع الآخر، وهو سموٌّ ينبع من الإيمان، ويتجسّد في حياة انسانية راقية ترتكز على نبذ الحقد والكراهية ورفض التعصّب والتحريض والعنف. فلا سلام بلا تسامح وعدالة وبلا مواطنة متساوية تصون حقوق الجميع دون تمييز".وأضاف: "الاختلاف عندنا غنى، والتنوّع نعمة شكلت ولا تزال احدى دعائم حضارة ، وهذا الوطن يتّسع لجميع أبنائه متى ما ساد فيه الاحترام المتبادل وسادت فيه لغة العقل والحوار. بالكلمة الطيبة نواجه تحدّيات الاختلافات، وبالحكمة والعقل نردّ على الإساءة بالحسنى وبالصفح والتعالي على . فلنكن جميعنا دعاة سلام ووحدة لا دعاة انقسام، فبذلك نبني الأوطان، ونحفظ الإنسان، وننتصر على الفرقة والخلاف".واستقبل الشيخ ابي المنى في دار الطائفة- مدير المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبده ابو كسم الذي عرض معه قضايا متعلقة بسبل تطوير الحوار، وقدم له دعوة للمشاركة في إطلاق كتاب زيارة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان "طوبى لفاعلي السلام"، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبركة أصحاب الغبطة البطاركة الكاثوليك الكلّيي الطوبى، وبدعوة من رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام المطران منير خير الله راعي أبرشية البترون المارونية، يوم الثلاثاء 1 كانون الأول في الصرح البطريركي - بكركي.كما عقد اجتماعاً مع الهيئة الادارية لجمعية "سند" بحضور رئيستها السيدة غادة جنبلاط، خصص للبحث في تطوير عمل الجمعية وتوسيع تقديماتها.كذلك عقد اجتماعات عمل مع كل من: رئيس اللجنة الادارية الدكتور منصور اشتي وأمين صندوق المجلس حسام حمزة والمدير العام للمجلس مازن فياض ومدير نزيه زيعور ومدير المشيخة ريان حسن ورئيسي المصلحة الدينية الشيخ فاضل سليم والاجتماعية سماح ابو نصر الدين، بحضور مستشاره الشيخ الدكتور رمزي سري الدين.شانيهوفي دارته في شانيه استقبل الشيخ أبي المنى المحامي الأستاذ مكرم يحيى بحضور رئيس لجنة العلاقات العامة والتواصل في المجلس المذهبي الشيخ فادي العطار، مقدّراً غيرته واندفاعه ودوافعه لتقديم شكوى للنيابة العامة بحق تلفزيون ال mtv، على خلفية برنامج مسيء لكرامة طائفة الموحدين الدروز ومعتقداتها، كما جاء في نص الشكوى، ومتمنياً عليه سحب الشكوى بناء على التوضيح الصادر عن إدارة المحطة بعد التواصل الحاصل بين السيد ميشال المر وشيخ العقل وتأكيد البيان على عدم التعرض لما يمس ثوابت المكوّنات الروحية ورموزها، وعلى حذف مقطع الفيديو موضوع الشكوى. وبالفعل فقد تمّ إسقاط الحق الشخصي والرجوع عن الشكوى لدى النيابة العامة التمييزية.كما استقبل وفداً من الهيئة الإدارية لنادي "السلام صليما"، برئاسة أسامة سعيد، ضمّ: أمين الصندوق الشيخ مكرم المصري وأمين السر رشاد المصري. ووضع الوفد سماحته في أجواء نشاط النادي ومسيرته الرياضية، مستعرضاً أبرز الخطوات التي يعمل عليها لتطوير حضوره وتعزيز مشاركته في البطولات الرسمية ، وما يبذله من جهود للحفاظ على استمراريته وتوسيع قاعدة نشاطاته الرياضية والشبابية، الى جانب الأكاديميات الرياضية التابعة للنادي، ودورها في احتضان المواهب الناشئة، وتنمية قدرات الأجيال الصاعدة، وفتح المجال أمام الأطفال والشباب لممارسة الرياضة وصقل مهاراتهم، بما يعزّز حضور النادي في المجتمع المحلي.رعاية نشاطمن جهة ثانية رعى شيخ العقل حفل تكريم نخبة من السيدات اللبنانيات الرائدات وذلك بدعوة من "الملتقى الثقافي والاجتماعي لجرد عاليه والجوار" و"تجمع الجمعيات النسائية في الجبل"، في قاعة جمعية النهضة الاجتماعية الخيرية في شانيه، بحضور المكرّمات: الأستاذة الجامعية الدكتورة الهام كلاب البساط ورئيسة جمعية الرسالة الاجتماعية المحامية امال الريس ورئيسة المجلس النسائي اللبناني السابقة السيدة عدلا سبليني الزين، كما حضرالشيخ كمال أبي المنى ممثلاً صاحب السماحة، والاستاذ عمر الزين والمونسنيور جوزيف القزي والشيخ رياض عطالله عضو المجلس المذهبي ورئيس بلدية شانيه نعمان أبي المنى ورئيسة تجمع الجمعيات النسائية فريدة الريس والدكتور نادر حديفة وحشد من السيدات والمدعوين.وتحدّث في اللقاء كل من رئيسة الملتقى ضياء أبي المنى، والدكتورة ريتا أيوب عن الدكتورة إلهام كلّاب، وعايدة الخطيب عن الأستاذة امال الريس، وهنادي سلمان عن السيدة عدلا سبليني. والكلمة الختامية كانت لممثل صاحب الرعاية. كما قدّم الاحتفال عضو الملتقى وعضو المجلس المذهبي المحامي الأستاذ ماهر الأحمدية، وقُدمت الدروع التقديرية للمكرّمات اللواتي كنّ قد زرن شيخ العقل في منزله قبل بدء الحفل مع بعض السيدات والمشاركين.