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أشار في عماد مرتينوس في بيان، إلى أن "هذه هي النقابة، وهذه هي الانتخابات في النقابة"، وقال: "النقابة أكبر من أي معركة انتخابية، والانتخابات ليست سوى يوم عابر من عمر نقابة عريقة، عمرها من عمر الوطن، وتاريخها أكبر من تاريخ ، فهذه هي الميثاقية التي نتمسك بها، ليست موقفاً ظرفياً أو اصطفافاً حزبياً، بل هي نهج في الشراكة والتمثيل والتعددية، وصون لوحدة الجسم النقابي".أضاف: "نعم، لمن يتهمني بالتدخل والانحياز، كنت منحازاً لمرشحين اثنين فازا في الانتخابات: مرشحي في انتخابات العضوية كان الميثاقية، ومرشحي في مالية النقابة كان الشفافية. والميثاقية لا تكون انتقائية، ولا يصح إحضارها لدى الحاجة، وتغييبها بعد قضاء الحاجة، بل إنها متبادل، تقضي باحترام حضور الآخر، ومنع تحويل الخلاف إلى إقصاء. وواثق كل الثقة بأن من ساندني في معركتي كنقيب، واحتضن ترشيحي، قد فاز في انتخابات العضوية بهدفين كاملين: الميثاقية والمالية، رغم خسارته المقعد، فخسارة معركة انتخابية لا تلغي مشروعية الموقف، ولا تنتقص من الشرعية الشعبية التي يمثلها هذا المكوّن النقابي، ولا من دوره في صناعة القرار النقابي. فالى المصطادين في الماء ، أنتم لا شكّ خاسرون، فالوفاء مدرستي وعقيدتي وثقافتي".وتابع: "إلى اللاعبين على التناقضات، والمجتهدين في اختراع الأخبار الصفراء، أقول: أخطأتم في الشخص والشخصي، فاسمي وموقعي وتربيتي تملي علي العمل الشفاف، ومن الهراء القول إنني وجهت غير فريق وحجبت عن آخر، مرة جديدة وجهت الى الميثاقية والمالية. وهنا، تستوقفني المتاجرة بزيارة رؤساء الأحزاب التي اقتصرت حدودها على شرح السياسة المالية في النقابة وطلب الثقة في ضوء التدقيق المالي الحاصل. وتضطرني الأحداث الى أن أوجه عتباً مقروناً بعجب واستياء في آن، الى من يحاضر في المأسسة نظرياً ويخالفها تصويتاً، يناصر الشفافية في المال العام ويعيبها في المال النقابي، يتقدم بالطعون الدستورية ضد الموازنات العامة، ويطعن بموازنة النقابة لشفافيتها، وحوكمتها، وإصلاحها، وتنقيتها وضبطها. الى هؤلاء أقول، إن العمل النقابي لا يحتمل تصفية الحسابات، ولا ينهض على الخصومة الشخصية، بل على النقد المسؤول والاحتكام إلى الصالح العام".وأردف: "الانتخابات انتهت، لكن مسؤولية البناء مستمرة. ومن موقعي، أؤكد أنني سأبقى نقيباً لجميع المحامين، من انتخب ومن لم ينتخب، ومن ربح ومن خسر، وأن أبواب النقابة ستظل مفتوحة لكل من يريد المشاركة في مسيرة الإصلاح، بعيداً من منطق الغلبة والإقصاء. وأكرر القول: إن الميثاقية أساس الشراكة، والشفافية أساس الثقة، والنقابة أمانة غالية، وهذه المبادئ لا تسقط بانتهاء الانتخابات، بل تبدأ مسؤولية الالتزام بها بعد كل انتخابات، وتتجدد سنة بعد سنة".