أكد أن التمويل الذي يوفّره يتيح للبنان المباشرة بمشاريع أساسية لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية، في ظل محدودية القدرة الاستثمارية للموازنة العامة، مشيراً إلى بدء التحضير للمناقصات الخاصة بالمشاريع المقرّر تنفيذها ضمن مشروع "ليب"، بتمويل أولي قدره 250 مليون دولار، وإمكان وصول إجمالي التمويل إلى مليار دولار. وكشف أنه طلب من البنك الدولي تقديم منحة لدعم مشروع يتيح للأفراد الحصول على قروض لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية.

وجاءت مواقف جابر في خلال استقباله في منزله في وفد البنك الدولي الذي يزور برئاسة المديرة المنتدبة لشؤون العمليات آنا بييردي، إذ وافاه إلى المدينة في إطار جولة تفقدية أجراها الوفد في الجنوب، بعيداً عن الإعلام، وأقام على شرفه مأدبة غداء شكّلت مناسبة لشرح الواقع الجنوبي على حقيقته، وحجم الاحتياجات والأولويات التي تفرضها أوضاع المنطقة.

وأوضح جابر أن الوفد الرفيع المستوى قدم للاطلاع ميدانياً على الأوضاع في لبنان، وبحث كيفية المباشرة بصرف الأموال اللازمة للمشاريع، مشيراً إلى أن التمويل الأولي لمشروع "ليب"، مخصّص للبنى التحتية، بما يشمل المدارس والمستشفيات والطرق وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات.

ولفت إلى أن إنفاق القرض يتمّ من خلال ، الذي رافق رئيسه وعدد من معاونيه وفد البنك الدولي في جولته الجنوبية، مشيراً إلى بدء العمل على المناقصات الخاصة بالمشاريع التي سيُباشر تنفيذها، بالتوازي مع الإصلاحات والأعمال التي ينفّذها مجلس الجنوب ضمن مهامه.

وأشار إلى أن الجولة بدأت منذ الصباح الباكر، وشملت المنطقة الحدودية ومنطقة صور ومناطق انتشار قوات "اليونيفيل"، حيث اطّلع الوفد على عدد من المشاريع الجاري تنفيذها، قبل وصوله إلى النبطية.

وشدّد جابر على أهمية التعاون مع البنك الدولي، قائلاً: "البنك الدولي هو اليوم أهم جهة وقفت إلى جانب لبنان، سواء من خلال تمويل مشاريع ، أو دعم إصلاح قطاع الكهرباء، مع تخصيص 250 مليون دولار لشبكة الكهرباء، أو مشروع استجرار المياه إلى الكبرى بقيمة 257 مليون دولار، فضلاً عن قرض للزراعة وبرنامج أمان الذي أُقرّ أخيراً".

وأضاف: "تساعد هذه القروض لبنان في المرحلة الراهنة على تنفيذ مشاريع ضرورية، في وقت لا تتجاوز فيه حصة المشاريع الاستثمارية 11 في المئة من الموازنة العامة. وهي تتيح لنا القيام بما ينبغي القيام به، رغم محدودية الموارد المتاحة".

وفي معرض تأكيده أهمية تأهيل البنى التحتية، قال: "حتى لو توافرت مشاريع لإنتاج كميات كبيرة من الكهرباء، فلن نتمكّن من الاستفادة منها بالقدر المطلوب ما لم تتوافر شبكات نقل قادرة على إيصال هذه الطاقة بكفاءة".

ورداً على سؤال عن إمكان الحصول على دعم إضافي، أوضح جابر أنه طرح على الوفد، خلال اجتماعه به في اليوم السابق، إمكان تقديم منحة لدعم مشروع قروض للأفراد لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في لبنان، مشيراً إلى إمكان الاستعانة بالبنك الدولي في مشاريع أخرى وفق الحاجات والأولويات.

وختم بتوجيه الشكر إلى البنك الدولي على اهتمامه ودعمه، مؤكداً أن "انفتاحه على مساعدة لبنان أمر نقدّره، ونتطلّع إلى مواصلة هذا التعاون بما يستجيب لحاجات اللبنانيين".