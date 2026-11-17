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استنكر منسق "حراك المعلمين المتعاقدين" حمزة منصور في بيان، "إصرار وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي على إذلال المعلمين المتعاقدين وأذيتهم"، وقال: "نحن الآن ندرس شهر تشرين الثاني، ولنا في ذمة كرامي شهري أيلول وتشرين الأول، وما زالت مستحقاتنا عالقة".وأشار إلى أن "المعلّم يستدين ثمن المحروقات ويستدين لتأمين أبسط حاجات أسرته، فيما حقه سجين قرارات وزيرة غير مبالية بأوجاع الأساتذة وحقوقهم"، وقال: "بحسب معلوماتنا، أمرت الوزيرة كرامي بصرف مستحقات شهر أيلول فقط، مع حصر بدل النقل بالمتعاقدين في من دون الثانوي، وتأخير مستحقات تشرين الأول للثانوي والأساسي في حجة إجبارية إدخال البيانات عبر برنامج New SIMS، الذي لا يعمل بدل Excel، رغم أنّ المدارس والثانويات أرسلت بياناتها إلى المديريات والوزارة، ورغم ما تبلغنا به أنّ البرنامج لا يعمل بصورة تتيح إنجاز المطلوب".وسأل: "هل يجوز أن تبقى أجور المعلّمين وحقوقهم معلّقة لأنّ برنامجا لا يعمل لم يُعالج خلله؟".وطالب بـ"الإسراع في إدخال ساعات تشرين الأول، وصرف الأجور وبدلات النقل المستحقة لجميع المتعاقدين من دون أي تأخير أو تمييز".