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نفّذ نزار هاني جولة زراعية شملت منطقتي الشوف والبقاع، تخللها افتتاح معصرة حديثة للزيتون في الزعرورية، واختتام مشروع لدعم تربية الأسماك في ، إضافة إلى تفقّد الأضرار التي لحقت بالمحاصيل الزراعية في مجدل عنجر.وفي الزعرورية، افتتح هاني معصرة حديثة للزيتون، نُفّذت بمبادرة من البعثة العسكرية الثنائية في ، بالتعاون مع البلدية، بهدف دعم المزارعين وتخفيف تكاليف الإنتاج والنقل وتحسين جودة زيت الزيتون.وكشف هاني عن توقيع اتفاق تعاون أخيراً بين وزارتي الزراعة والإيطالية، من شأنه توفير دعم للقطاع الزراعي، ولا سيما في الجنوب الذي تكبّد أضراراً واسعة نتيجة الحرب.وأشار إلى أن لبنان يضم نحو 12 مليون شجرة زيتون، منها مليون شجرة في قضاء الشوف، فيما يُقدّر إنتاج الموسم الحالي بنحو 200 ألف طن من الزيتون، تنتج قرابة 30 ألف طن من زيت الزيتون و35 ألف طن من زيتون المائدة.وفي عنجر، شارك هاني في اختتام مشروع تطوير تربية الأسماك في الهرمل وعنجر وقاع الريم وعين زبدة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية وبتمويل من برنامج العربي للتنمية "أجفند".وشهدت المناسبة توزيع معدات وتجهيزات على مربّي الأسماك، بهدف تحسين الإنتاج وتعزيز استدامة القطاع. وشدد هاني على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة الغذائية، محذراً من استخدام أمعاء الدجاج ومخلّفات مسالخ الدواجن في تغذية الأسماك، وضرورة الاعتماد على الأعلاف المعتمدة.واختتم وزير الزراعة جولته في مجدل عنجر، حيث عاين الأضرار التي طالت عدداً من الحقول الزراعية، ولا سيما محاصيل البطاطا، مؤكداً استمرار تقييم الخسائر ومتابعة انعكاساتها على الإنتاج والأسواق.وطمأن إلى أن الكميات اللازمة لتلبية حاجة السوق اللبنانية من البطاطا لا تزال متوافرة، مشيراً إلى فتح باب استيراد بعض أصناف الخضار، بينها الكوسا والبندورة والخيار، من والأردن، ما ساهم في استقرار الأسعار وعودتها تدريجياً إلى مستوياتها المعتادة.وأكد هاني أن دعم المزارعين وحماية الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي تبقى من أولويات ، مشدداً على مواصلة العمل للحد من تداعيات الأضرار الزراعية وضمان استقرار الأسواق.