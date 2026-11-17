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تستطيع أن تدخل قرية في ، وأن تفرض سيطرتها عليها بقوة السلاح، لكن يبدو أن الاحتفاظ بها بات مسألة أكثر تعقيداً من احتلالها. هذا ما كشفه انسحاب الجيش من بلدة رشاف في قضاء بنت جبيل، ليس بسبب اتفاق سياسي أو ترتيبات أمنية جديدة، بل نتيجة نقص في القوات دفع القيادة الميدانية إلى التخلي عن الوجود المباشر واستبداله بما تسميه “السيطرة العملياتية عن بُعد”.وبحسب القناة 12 ، اتخذ قائد الكتيبة 74 التابعة للواء 188 قرار الانسحاب من البلدة بسبب النقص الحاد في عديد الجنود. وهي رواية تستحق التوقف عندها، خصوصاً أنها تصدر عن الإعلام الإسرائيلي نفسه، وتكشف جانباً من الصعوبات التي تواجه الجيش في الاحتفاظ بالمناطق التي دخلها خلال عملياته العسكرية في الجنوب.المسألة تتجاوز رشاف. منذ بداية العمليات البرية، سعت إسرائيل إلى توسيع نطاق وجودها العسكري داخل الأراضي ، انطلاقاً من تصور يقوم على إبعاد مصادر التهديد عن الشمالية. غير أن هذا التصور يصطدم بمشكلة لا تستطيع القوة النارية وحدها حلها. فكل قرية تحتلها إسرائيل تحتاج إلى قوات لحراستها، وطرق لإمدادها، ومواقع لتأمينها، وقوة احتياط قادرة على التدخل عند الضرورة.وإذا كان الجيش الإسرائيلي قادراً على التقدم اعتماداً على سلاح الجو والمدفعية والوحدات المدرعة، فإن هذه الوسائل لا تعفيه من الحاجة إلى الجنود حين يقرر البقاء. ومع اتساع الانتشار، تصبح المحافظة على المواقع عبئاً متزايداً، خصوصاً عندما تتوزع القوات على قرى وتلال ومواقع متباعدة، يحتاج كل منها إلى الحماية والإسناد.من هذه الزاوية، لا يبدو الانسحاب من رشاف مجرد قرار اتخذه قائد كتيبة لمعالجة نقص طارئ، بل يكشف عن فجوة بين ما تريد إسرائيل السيطرة عليه وما تستطيع تأمينه فعلياً. وقد لا تكون هذه الفجوة عامة على كل القطاعات، لكنها ظهرت بوضوح في هذه البلدة، حيث تقدمت اعتبارات حماية الجنود على استمرار التمركز.لكن إسرائيل لم تعلن التخلي عن السيطرة على رشاف، بل اختارت تغيير شكلها.فالانتقال إلى "السيطرة العملياتية عن بُعد" يعني، في أحد تطبيقاته المحتملة، أن الجيش لم يعد مضطراً إلى الاحتفاظ بموقع داخل البلدة ما دام قادراً على مراقبتها واستهدافها من خارجها. وهو ما يفتح الباب أمام ترسيخ نمط من بالنار، تتحكم فيه اسرائيل، من دون وجود جنودها بصورة دائمة.وهذا النموذج ليس غريباً عن واقع الجنوب. ففي عدد من المناطق، لا يتوقف تأثير الوجود العسكري الإسرائيلي عند حدود مواقع تمركز القوات، بل يمتد إلى مساحات تخضع للمراقبة والاستهداف، ما يجعل العودة إليها أو ممارسة الحياة الطبيعية فيها مسألة مرتبطة بالوضع الأمني، حتى عندما لا يكون هناك انتشار إسرائيلي مباشر داخلها.وبذلك، قد تجد إسرائيل في الاحتلال بالنار حلاً لمشكلة النقص ، فهو يسمح لها بتقليص عدد الجنود المعرضين للمخاطر، والإبقاء على قدرة التدخل العسكري من مسافة بعيدة. لكن هذا الخيار يحمل اعترافاً ضمنياً بحدود السيطرة البرية، لأن التحكم بمنطقة عبر المدفعية والمسيّرات يختلف عن الاحتفاظ بها وفرض وجود دائم داخلها.أما بالنسبة إلى ، فإن خطورة هذا التحول تكمن في احتمال أن يصبح الانسحاب الإسرائيلي من بعض القرى غير كافٍ لاستعادة السيادة الفعلية عليها. فلا معنى عملياً لانسحاب الجنود إذا بقي الأهالي عاجزين عن العودة، أو إذا ظلت الطرق والحقول والمنازل معرضة للاستهداف كلما قررت القيادة الإسرائيلية ذلك.ومع ذلك، ينبغي عدم تحميل انسحاب رشاف أكثر مما يحتمل. فلا توجد حتى الآن معطيات كافية للجزم بأن إسرائيل ستنسحب من جميع المواقع التي تحتلها أو أنها فقدت القدرة على الاحتفاظ بانتشارها في الجنوب. لكن ما جرى يكفي لإظهار أن هذا الانتشار ليس بلا كلفة، وأن مضطرة إلى الموازنة بين المساحات التي تريد السيطرة عليها وعدد القوات اللازمة للاحتفاظ بها.وقد تكون رشاف بداية نقاش أوسع داخل إسرائيل حول جدوى الاحتفاظ بكل موقع يتم التقدم إليه، في مقابل الاكتفاء بمواقع رئيسية تمنح الجيش القدرة على مراقبة المناطق المحيطة والتحكم بها بالنار.وهكذا، تتحول المشكلة من وجود الاحتلال داخل القرى إلى استمرار سلطته العسكرية عليها من خارجها. فإسرائيل التي تجد صعوبة في البقاء على الأرض قد تختار عدم مغادرتها بالكامل بالمعنى العسكري، بل الاكتفاء بإبقائها في مرمى نيرانها.