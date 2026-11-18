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وتأتي هذه المخاوف بعدما شهد الجدول المعلن تعديلات متتالية، إذ كان رئيس الحكومة قد أعلن في جلسة لمجلس الوزراء في 8 تشرين الأول الماضي، أن 15 تشرين الثاني سيكون موعداً لانطلاق أولى الرحلات التجارية والافتتاح الرسمي للمطار، قبل أن يُعاد تحديد هذا التاريخ لإطلاق برنامج الرحلات، وتأجيل الرحلة التجريبية الأولى التي كانت مقررة باتجاه إلى 22 تشرين الثاني الجاري، بالتزامن مع إحياء عيد وذكرى اغتيال الرئيس رينيه . أما موعد 14 كانون الأول، الذي حُدّد لانطلاق أولى الرحلات التجارية المنتظمة، فلا يزال بدوره موضع تساؤل، في ظل غياب تأكيدات نهائية بشأن إمكان الالتزام به. أبدى عدد من المعنيين تخوّفهم، من جديد، من احتمال تأجيل المواعيد المحددة لإعادة تشغيل مطار القليعات وإنطلاق الرحلات التجارية منه، في ظل استمرار عدم الجهوزية التقنية واللوجستية، وعدم استكمال الأعمال المطلوبة لتأهيل ووضعه في الخدمة.وتأتي هذه المخاوف بعدما شهد الجدول المعلن تعديلات متتالية، إذ كان رئيس الحكومة قد أعلن في جلسة لمجلس الوزراء في 8 تشرين الأول الماضي، أن 15 تشرين الثاني سيكون موعداً لانطلاق أولى الرحلات التجارية والافتتاح الرسمي للمطار، قبل أن يُعاد تحديد هذا التاريخ لإطلاق برنامج الرحلات، وتأجيل الرحلة التجريبية الأولى التي كانت مقررة باتجاه إلى 22 تشرين الثاني الجاري، بالتزامن مع إحياء عيد وذكرى اغتيال الرئيس رينيه . أما موعد 14 كانون الأول، الذي حُدّد لانطلاق أولى الرحلات التجارية المنتظمة، فلا يزال بدوره موضع تساؤل، في ظل غياب تأكيدات نهائية بشأن إمكان الالتزام به.



وبحسب معلومات متداولة لدى المعنيين، فإن المطار لا يزال يحتاج إلى استكمال مجموعة من الأعمال التقنية واللوجستية التي قد تتطلب أشهراً إضافية، وليس مجرد أسابيع، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول مدى جهوزيته لاستقبال الطائرات والمسافرين، وقدرته على الانتقال من مرحلة التحضيرات إلى التشغيل الفعلي، وسط مخاوف من أن يؤدي عدم استكمال المتطلبات اللازمة إلى ترحيل موعد التشغيل مرة جديدة، بعدما بات المطار محط أنظار أبناء واللبنانيين الذين يترقبون افتتاحه لما قد يوفره من تسهيلات على صعيد السفر وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة.