كتبت رلى في" الاخبار": تتوالى مواعيد وزير الأشغال فايز رسامني لتشغيل مطار رينيه في ، فيما تكشف الوقائع أن لا يزال بعيداً عن الجاهزية المطلوبة لاستقبال الرحلات التجارية المُنتظمة. وبهدف التغطية على التأخير وتجنّب الإحراج والمُساءلة، يوزّع رسامني، منذ أشهر، الوعود ويعلن مواعيد سرعان ما يتراجع عنها، من دون إنجاز الإصلاحات الأساسية التي تشترطها الجهات الرقابية لفتح المطار. الحجوزات لم تُفتح الأحد الماضي كما كان مُقرّراً.

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وأعلنت شركة «مدى إيروايز» أنها تعتزم فتح باب الحجز اعتباراً من الأول من كانون الأول المقبل، على أن تبدأ الرحلات التجارية المُنتظمة في 14 منه. وربطت الشركة هذا الموعد بـ«استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية والرقابية للمديرية ، بما فيها اعتماد المطار وفق المعمول بها في قطاع الطيران المدني والمطارات».

والمتطلّبات هنا تتعلق بالشهادة المؤقتة التي منحتها للمطار لمدة 90 يوماً، وربطت استخدامها بتنفيذ 15 بنداً إصلاحياً يستحيل إنجازها خلال شهر أو شهرين، ما يجعل المواعيد المُعلنة موضع تشكيك، ويطرح علامات استفهام حول الأساس الذي تستند إليه الوزارة في تحديدها.

ورغم إدراك وزير الأشغال صعوبة إنجاز الإصلاحات المطلوبة خلال شهر، أعلن أمس افتتاح مطار القليعات رسمياً في 14 كانون الأول المقبل! لكن، عملياً، سيكون يوم عيد موعداً جديداً لاحتفالات بمطار ستخرج منه أول طائرة فولكلورية الى ثم يُقفل الى أجل غير مُحدّد، إذ يحتاج مطار القليعات إلى إصلاحات واسعة نتيجة ما تصفه مصادر متابعة بسوء إدارة رسامني وشركة «Sky Lounges Services» المُشغِّلة للمطار. وأمام تعثّر التنفيذ، انتقل الوزير إلى مهاجمة الهيئة المدني، في محاولة لتحميلها مسؤولية التأخير...

وعلمت «الأخبار» أن الاجتماع الذي عقده رسامني في الوزارة أول من أمس، بحضور المعنيين بملف المطار، شهد تبادلاً في تحميل المسؤوليات ومحاولات للتنصّل من البنود المطلوبة للسماح بتشغيل مطار القليعات. وانتهى الاجتماع إلى اقتناع الوزير بضرورة توزيع الأعمال على جهات مختلفة لضمان تنفيذها، وهو إجراء كان يُفترض اتخاذه قبل أشهر. وفي موازاة ذلك، تسود حالة من الفتور في العلاقة بين رسامني ورئيس الحكومة، بعدما تكشّفت لسلام محاولات التضليل المحيطة بالملف.