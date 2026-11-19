نقل عدد من المعنيين بالملف اللبناني رسائل واضحة إلى جهات سياسية ورسمية في بيروت
، مفادها أن الحديث عن إمكانية التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان
" اليونيفيل"، تحت أي صيغة أو مسمى جديد، لم يعد وارداً، لا من قريب ولا من بعيد.
وتشير هذه الرسائل إلى أن القرار الأميركي في هذا الشأن نهائي، وأن واشنطن
ليست في وارد إعادة النظر فيه، بالرغم من المساعي التي تقوم بها بعض الدول الأوروبية
لإيجاد صيغة بديلة تتيح استمرار وجود دولي في الجنوب.
وتضع هذه المعطيات الدولة اللبنانية
أمام تحديات إضافية تتعلق بكيفية التعامل مع الواقع الميداني والأمني الذي سيترتب على انتهاء مهمة هذه القوات.