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نقل عدد من المعنيين بالملف اللبناني رسائل واضحة إلى جهات سياسية ورسمية في ، مفادها أن الحديث عن إمكانية التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في " اليونيفيل"، تحت أي صيغة أو مسمى جديد، لم يعد وارداً، لا من قريب ولا من بعيد.وتشير هذه الرسائل إلى أن القرار الأميركي في هذا الشأن نهائي، وأن ليست في وارد إعادة النظر فيه، بالرغم من المساعي التي تقوم بها بعض لإيجاد صيغة بديلة تتيح استمرار وجود دولي في الجنوب.وتضع هذه المعطيات أمام تحديات إضافية تتعلق بكيفية التعامل مع الواقع الميداني والأمني الذي سيترتب على انتهاء مهمة هذه القوات.