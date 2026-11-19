بصرف النظر عن الإرباك الذي رافق قرار تأجيل تشغيل مطار القليعات إلى منتصف الشهر المقبل، لجهة ما كشفه عن عدم اكتمال الجهوزية التقنية، فضلاً عن ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، فإنّ الأنظار تتجه اليوم إلى ما بعد موعد التشغيل، وإلى حجم التحوّل الاقتصادي الذي يمكن أن يطلقه هذا المرفق الحيوي في شمال لبنان. فالمسألة لا تتوقف عند إعادة فتح المدرج وتشغيل صالة الركاب، بل تضع قدرة الدولة على توظيف الموقع الجغرافي للمطار وربطه بمقوّمات اقتصادية ولوجستية قائمة، أمام اختبار فعلي، بما يتيح تحويل شمال لبنان إلى مركز لوجستي وتجاري، ونقطة وصل بين الأسواق العربية والبحر المتوسط. من هنا، يتّصل الرهان الأبعد بانتقال مطار القليعات من مجرّد منفذ جوي إضافي إلى نواة لمشروع اقتصادي أوسع، يعيد رسم دور شمال لبنان في حركة التجارة والنقل والخدمات، ويجعل منه رافعة تنموية تتجاوز حدود المنطقة.
التحوّل الاقتصادي أبعد من مطار القليعات
تبدو ملامح هذا الدور الاقتصادي المرتقب مرتبطة بمدى قدرة المطار
على الاندماج في المنظومة الاقتصادية المحيطة به، وفي قراءة للمؤشرات الأوليّة، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة أنّ قرار إعادة تشغيل المطار أعاد تحريك المشهد الاقتصادي في المنطقة، انطلاقًا من موقعه الجغرافي وأهميته الاستراتيجية. غير أنّ الإفادة من هذه الإمكانات، وفق تقديره، تبقى مرتبطة بتفعيل المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس
بالتوازي مع تشغيل المطار، بما قد يتيح لها أن تؤدي دورًا مشابهًا لمنطقة جبل علي في الإمارات، ويعزّز قدرتها على استقطاب حركة إضافية من الزوار والمسافرين، بحيث يصبح الوصول مباشرةً إلى القليعات بديلاً من الهبوط في مطار بيروت
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وفي اتصال مع "لبنان 24
" يشير علامة إلى أنّ الشمال
بدأ يتحوّل بالفعل إلى مركز لوجستي، مستشهدًا بالدور المتنامي الذي يؤديه مرفأ طرابلس، وما سجّله من نشاط وفعالية خلال الشهرين الماضيين. ويعتبر أنّ المرفأ يشكّل أحد عناصر القوة الاقتصادية والمالية للمنطقة، وأنّ تكامله مع المطار يمكن أن يساهم في تحريك قطاعات اقتصادية متعددة، بدأت تظهر بعض مؤشّراتها في المنطقة.
تبدّل موازين القوى السياسية في لبنان وسوريا مهّد لإعادة تشغيل المطار
لم يكن قرار إعادة تشغيل مطار القليعات وليد اعتبارات تشغيلية واقتصادية فحسب، بل جاء أيضًا في سياق تبدّلات سياسية وأمنية، أسهمت في إزالة الحواجز التي حالت دون تشغيله لسنوات. فقد ظلّ هذا المشروع في مراحل سابقة حلمًا بعيد المنال، بفعل الفيتو السياسي الذي اعترضه، سواء في ظل النظام السوري السابق، أو نتيجة موازين القوى السياسية في لبنان. إلا أنّ هذه المعادلة تبدّلت اليوم، مع تراجع نفوذ حزب الله
والتحوّلات التي شهدها المشهد السوري، ما مهّد الطريق أمام إعادة طرح تشغيل المطار ووضعه موضع التنفيذ. إلى جانب ذلك، أسهمت الحرب الأخيرة وما رافقها من تهديدات طاولت مطار بيروت، بصفته المنفذ الجوي الوحيد في البلاد، في تسريع التوجّه نحو توفير منفذ جوي ثانٍ. كما أنّ تراجع النفوذ الأمني الذي كان قائمًا في مطار بيروت ساهم بدوره في الدفع نحو تشغيل المطار. ومن العوامل التي كانت تطرح تحدّيات إضافية أمام القليعات، قربه من الحدود السورية
، إذ لا تفصله عنها سوى نحو خمسة إلى سبعة كيلومترات، ما كان يستوجب تنسيقًا بين سلطات الطيران المدني في البلدين، تفاديًا لأي تداخل في مسارات الطيران والمجال الجوي. غير أنّ التحوّلات التي شهدتها سوريا
ووجود قيادة جديدة فيها جعلا معالجة هذه المسألة أكثر سهولةً مقارنةً بما كان عليه الوضع في السابق.
خمس ركائز لنهوض الشمال
لا تقتصر انعكاسات إعادة تشغيل المطار على منطقة الشمال، بل تطال لبنان بأكمله. من هذا المنطلق، يدعو علامة إلى مقاربة المشروع بعقلية وطنية، بعيدًا من الحسابات المناطقية والطائفية التي تنظر إلى استفادة منطقة على أنّها خسارة لأخرى. ويرى أنّ تنشيط الحركة الاقتصادية في الشمال من شأنه أن يوفّر فرص عمل جديدة، ويساهم في الحدّ من النزوح نحو العاصمة، فضلاً عن إعادة تحريك مشاريع مكمِّلة، من بينها احتمال إعادة تشغيل مصفاة البداوي وإنشاء خطوط لنقل النفط، مشدّدا في المقابل على وجوب استكمال ما يصفه بـ "الخمسة ميم" في طرابلس والشمال، أي المطار والمرفأ والمنطقة الاقتصادية الخاصة والمصفاة والمعرض، معتبرًا أنّ ربط هذه المرافق ضمن منظومة واحدة من شأنه أن يعزّز الدور التجاري واللوجستي للمنطقة، ويحوّل مقوّماتها المتفرّقة إلى رافعة اقتصادية متكاملة.
إنعاش آمال التوظيف ولكن..
على صعيد التوظيف، استقطبت الشركة أكثر من 18,500 طلب عمل عبر منصّتها الإلكترونية، وهو رقم يفوق بكثير حاجاتها التشغيلية في المرحلة الأولى، التي بدأت بـ 50 موظفًا وفق ما أعلنت الشركة. ويعكس هذا الإقبال حجم الرهان الذي يعلّقه أبناء الشمال على المشروع، باعتباره فرصة لتوفير فرص عمل. في هذا السياق، يقدّر علامة أنّ توسّع نشاط المطار في المراحل اللاحقة يمكن أن يوفّر مئات الوظائف المباشرة وغير المباشرة، في شركات الطيران والحجوزات والأمن والخدمات المرتبطة بالمطار "ومن شأن ذلك أن يفتح مصادر دخل جديدة أمام العاملين، ويساهم في تنشيط الدورة
الاقتصادية والإنتاجية في المنطقة. فضلاً عن الاستفادة من حركة التجارة الدولية التي يمكن أن تنشأ في الشمال. فهذه الحركة ستنعكس على الدولة اللبنانية
من خلال رسوم العبور والرسوم الجمركية وغيرها من الإيرادات، ولا سيّما أنّ جزءًا أساسيًا من هذه العمليات يرتبط بالتعاملات بالعملات الأجنبية.
بالمحصّلة، هذه المكاسب، على تعدّدها، لا تتحقّق تلقائيًّا بمجرد إعادة تشغيل المطار، بل تبقى رهنًا بقدرة الدولة على إدارة هذا المشروع واستكمال مستلزماته. من هنا، يربط علامة نجاح التجربة بآلية التنفيذ، كونها العامل الحاسم في تحويله من مرفق جوي إضافي إلى رافعة اقتصادية للشمال ولبنان بأكمله.