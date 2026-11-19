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تبدو ملامح هذا الدور الاقتصادي المرتقب مرتبطة بمدى قدرة على الاندماج في المنظومة الاقتصادية المحيطة به، وفي قراءة للمؤشرات الأوليّة، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة أنّ قرار إعادة تشغيل المطار أعاد تحريك المشهد الاقتصادي في المنطقة، انطلاقًا من موقعه الجغرافي وأهميته الاستراتيجية. غير أنّ الإفادة من هذه الإمكانات، وفق تقديره، تبقى مرتبطة بتفعيل المنطقة الاقتصادية الخاصة في بالتوازي مع تشغيل المطار، بما قد يتيح لها أن تؤدي دورًا مشابهًا لمنطقة جبل علي في الإمارات، ويعزّز قدرتها على استقطاب حركة إضافية من الزوار والمسافرين، بحيث يصبح الوصول مباشرةً إلى القليعات بديلاً من الهبوط في مطار .وفي اتصال مع " " يشير علامة إلى أنّ بدأ يتحوّل بالفعل إلى مركز لوجستي، مستشهدًا بالدور المتنامي الذي يؤديه مرفأ طرابلس، وما سجّله من نشاط وفعالية خلال الشهرين الماضيين. ويعتبر أنّ المرفأ يشكّل أحد عناصر القوة الاقتصادية والمالية للمنطقة، وأنّ تكامله مع المطار يمكن أن يساهم في تحريك قطاعات اقتصادية متعددة، بدأت تظهر بعض مؤشّراتها في المنطقة.لم يكن قرار إعادة تشغيل مطار القليعات وليد اعتبارات تشغيلية واقتصادية فحسب، بل جاء أيضًا في سياق تبدّلات سياسية وأمنية، أسهمت في إزالة الحواجز التي حالت دون تشغيله لسنوات. فقد ظلّ هذا المشروع في مراحل سابقة حلمًا بعيد المنال، بفعل الفيتو السياسي الذي اعترضه، سواء في ظل النظام السوري السابق، أو نتيجة موازين القوى السياسية في لبنان. إلا أنّ هذه المعادلة تبدّلت اليوم، مع تراجع نفوذ والتحوّلات التي شهدها المشهد السوري، ما مهّد الطريق أمام إعادة طرح تشغيل المطار ووضعه موضع التنفيذ. إلى جانب ذلك، أسهمت الحرب الأخيرة وما رافقها من تهديدات طاولت مطار بيروت، بصفته المنفذ الجوي الوحيد في البلاد، في تسريع التوجّه نحو توفير منفذ جوي ثانٍ. كما أنّ تراجع النفوذ الأمني الذي كان قائمًا في مطار بيروت ساهم بدوره في الدفع نحو تشغيل المطار. ومن العوامل التي كانت تطرح تحدّيات إضافية أمام القليعات، قربه من الحدود ، إذ لا تفصله عنها سوى نحو خمسة إلى سبعة كيلومترات، ما كان يستوجب تنسيقًا بين سلطات الطيران المدني في البلدين، تفاديًا لأي تداخل في مسارات الطيران والمجال الجوي. غير أنّ التحوّلات التي شهدتها ووجود قيادة جديدة فيها جعلا معالجة هذه المسألة أكثر سهولةً مقارنةً بما كان عليه الوضع في السابق.لا تقتصر انعكاسات إعادة تشغيل المطار على منطقة الشمال، بل تطال لبنان بأكمله. من هذا المنطلق، يدعو علامة إلى مقاربة المشروع بعقلية وطنية، بعيدًا من الحسابات المناطقية والطائفية التي تنظر إلى استفادة منطقة على أنّها خسارة لأخرى. ويرى أنّ تنشيط الحركة الاقتصادية في الشمال من شأنه أن يوفّر فرص عمل جديدة، ويساهم في الحدّ من النزوح نحو العاصمة، فضلاً عن إعادة تحريك مشاريع مكمِّلة، من بينها احتمال إعادة تشغيل مصفاة البداوي وإنشاء خطوط لنقل النفط، مشدّدا في المقابل على وجوب استكمال ما يصفه بـ "الخمسة ميم" في طرابلس والشمال، أي المطار والمرفأ والمنطقة الاقتصادية الخاصة والمصفاة والمعرض، معتبرًا أنّ ربط هذه المرافق ضمن منظومة واحدة من شأنه أن يعزّز الدور التجاري واللوجستي للمنطقة، ويحوّل مقوّماتها المتفرّقة إلى رافعة اقتصادية متكاملة.على صعيد التوظيف، استقطبت الشركة أكثر من 18,500 طلب عمل عبر منصّتها الإلكترونية، وهو رقم يفوق بكثير حاجاتها التشغيلية في المرحلة الأولى، التي بدأت بـ 50 موظفًا وفق ما أعلنت الشركة. ويعكس هذا الإقبال حجم الرهان الذي يعلّقه أبناء الشمال على المشروع، باعتباره فرصة لتوفير فرص عمل. في هذا السياق، يقدّر علامة أنّ توسّع نشاط المطار في المراحل اللاحقة يمكن أن يوفّر مئات الوظائف المباشرة وغير المباشرة، في شركات الطيران والحجوزات والأمن والخدمات المرتبطة بالمطار "ومن شأن ذلك أن يفتح مصادر دخل جديدة أمام العاملين، ويساهم في تنشيط الاقتصادية والإنتاجية في المنطقة. فضلاً عن الاستفادة من حركة التجارة الدولية التي يمكن أن تنشأ في الشمال. فهذه الحركة ستنعكس على الدولة من خلال رسوم العبور والرسوم الجمركية وغيرها من الإيرادات، ولا سيّما أنّ جزءًا أساسيًا من هذه العمليات يرتبط بالتعاملات بالعملات الأجنبية.بالمحصّلة، هذه المكاسب، على تعدّدها، لا تتحقّق تلقائيًّا بمجرد إعادة تشغيل المطار، بل تبقى رهنًا بقدرة الدولة على إدارة هذا المشروع واستكمال مستلزماته. من هنا، يربط علامة نجاح التجربة بآلية التنفيذ، كونها العامل الحاسم في تحويله من مرفق جوي إضافي إلى رافعة اقتصادية للشمال ولبنان بأكمله.