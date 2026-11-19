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أعاد رئيسا الجمهوريّة العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام، أمام المندوب الأميركي لدى السفير مايك والتز خلال زيارته إلى ، تأكيد التمسّك بـ"اتّفاق الإطار"، والتشديد على ضرورة إلزام بتطبيق بنوده والإنسحاب من البلدات المحتلّة، لانتشار الجيش وبسط الدولة سيادتها على كامل أراضيها ونزع السلاح. أما في المُقابل، فأعلن رئيس مجلس النواب عن رفضه تعديل القرار 1701، عبر إدخال "الإتّفاقيّة الثلاثيّة" عليه.وفيما يتمسّك كلّ من عون وسلام بـ"اتّفاق الإطار"، جدّد برّي إعتراضه عليه، كما أمسى " " أكثر تشدّداً في موضوع سلاحه. أما في ما يتعلّق بالجيش، فإنّ السلم الأهليّ بالنسبة إليه يُعتبر أولويّة، وهو يرفض التصادم مع بيئة "الحزب". وبشأن إسرائيل، فإنّها تستمرّ في استغلال حالة الجمود والتوتّر السياسيّ في لبنان، كيّ تُكمل أعمالها العدائيّة في الجنوب، التي زادت بوتيرة سريعة في الأيّام الأخيرة، من حيث شنّ الغارات وتفجير المنازل، والتوغّل في البلدات، واعتقال المواطنين.ويُعوّل لبنان الرسميّ على زيادة الضغوط الدوليّة والأميركيّة على إسرائيل، كيّ تُبدي ليونة في المُفاوضات، وخصوصاً بعد خسارة بنيامين نتنياهو الإنتخابات، وترقّب موقف الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة الإسرائيليّة غادي آيزنكوت من المُباحثات مع . وفي السياق، أعلن أنّه يتوقّع حصول جولات تفاوضية ثانية وثالثة ورابعة في انتظار تشكيل الحكومة في تل أبيب، وشدّد على أنّ لا خيار سوى الإستمرار بالدبلوماسيّة، من دون السماح لإسرائيل بالمسّ بسيادة البلاد.لكن عدم تجاوب "حزب الله" مع المساعي اللبنانيّة لإنهاء الحرب وحصر السلاح، يُشكّل حافزاً لآيزنكوت لإكمال نهج نتنياهو في لبنان. فالملف الأمنيّ يجمع الإثنين، حتّى لو كانت التباينات السياسيّة كبيرة بينهما، لأنّ الأمن القوميّ من أبرز الملفات التي تشغل القادة في تل أبيب، وخصوصاً وسط الحديث عن ضربة مُرتقبة على ، وبعد الإنجازات التي حقّقها الجيش الإسرائيليّ في الجنوب، وتلقّي "الحزب" ضربات قويّة أثّرت كثيراً على قدراته العسكريّة.فإسرائيل بنتنياهو أو آيزنكوت لن تُقدّم تنازلات أو تُبدي ليونة مع لبنان، وأبرز دليل على ذلك، نفي حزب "يشار" الذي ينتمي إليه الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة الإسرائيليّة التقارير التي زعمت أنّه بصدد الإنسحاب من الجنوب. من هنا، تمنّى والتز من عين التينة بعد لقائه برّي يوم الإثنين، أنّ يُبادر "حزب الله" إلى تسليم سلاحه، كيّ تحدث إنفراجة في المُفاوضات، ويتمّ تسهيل عمل الجيش والدولة اللبنانيّة، وخصوصاً بعد توافق تل أبيب وواشنطن على إنهاء دور "اليونيفيل" وعدم التجديد لها، والخشية كما في الولايات المتّحدة، بأنّ تكون القوّة التي ستخلف قوّات الطوارىء الدوليّة غير قادرة على نزع عتاد "الحزب"، ويكون دورها مُشابهاً لـ"اليونيفيل".أمّا عون وسلام، فيعتبران أنّه من خلال المُفاوضات المُباشرة و"اتّفاق الإطار"، يتمّ فصل لبنان عن إيران وعن سياسة المحاور في المنطقة. غير أنّ المُشكلة التي تُواجههما هي أنّ "حزب الله" لم يُقدّم ضمانات لهما أو لبرّي، من أنّه لن يدخل من جديد في الحرب إذا استُهدِفَت إيران. فمن شأن أيّ جولة قتال واسعة أنّ تزيد من الشروط الإسرائيليّة في المُباحثات مع بيروت، وتُصعّب المهمّة على الوفد اللبنانيّ المُفاوض في انتزاع أيّ إنجاز من الإسرائيليين، الذي يُصرّون على نزع السلاح ودفع الدولة اللبنانيّة إلى التصادم مع "حزب الله"، مُقابل إنسحابهم من البلدات والقرى المحتلّة.