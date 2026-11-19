Advertisement

كما حضر الجلسة، رئيس الغرفة الأولى في المحاسبة القاضي عبد الرضى ناصر ، ورئيسة الهيئة الناظمة للاتصالات الدكتورة جيني الجميل وأعضاء الهيئة الدكتورة رجاء الشريف، والدكتورة ديانا بو غانم والمهندس محمد أيوب.وناقشت اللجنة موضوع الشبكات المنشأة خلافاً للقوانين (الانترنت غير الشرعي) وتم التركيز على آلية نشوء هذه الشبكات وكيفية عملها، وما تسببه من هدر شديد لإيرادات الدولة.وتطرق البحث أيضا إلى الآلية التي تعتمدها هذه الشبكات في توزيعها للانترنت.وقامت الهيئة الناظمة بشرح عمل هذه الشبكات المخالفة للقوانين، وابدى القاضي ناصر" استعداد ديوان المحاسبة لتفسير الاطر القانونية وما تم انجازه حتى الان من دراسات خصوصا من خلال القاضية زينب لملاحقة هذه الشبكات"، حيث أعضاء اللجنة ب"الجهود الاستثنائية المتميزة التي قامت بها خدمة للصالح العام".