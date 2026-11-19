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مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس 19/11/2026* مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"مفكرة اليوم تضيق بالعناوين الممتدة من إلى الساحتين الإقليمية والدولية وفي الكثير منها ترابط وتداخل.في لبنان تظل العين على الجنوب من زوايا عدة مرتبطة خصوصا بالعدوان والتهديدات وملف اليونيفيل على مسافة بضع ساعات من جلسة روتينية لمجلس الأمن ينتظر صدور قرار عنها.وفي إطلالة على الوضع الجنوبي عشية الذكرى الثالثة والثمانين للإستقلال لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري الإنتباه إلى أن الإستقلال سيبقى مهددا وغير ناجز طالما هناك إحتلال إسرائيلي لذرة واحدة من ترابه وشدد على أن تحرير الأرض من الإحتلال بكل الوسائل المتاحة التي كفلتها القوانين الدولية واجب وطني وأن التخلي عن هذا الواجب أو التنازل عن أي عنوان من عناوين القوة التي يمتلكها لبنان وفي مقدمها وحدته الوطنية تفريط بالسيادة والإستقلال.وأكد الرئيس بري أن الجنوب لن يكون أبدا منطقة عازلة لأي كيان ولن يكون إلا لأهله ولن يكون إلا لبنانيا.وقال: لا للتشكيك والتشويه بدور الجيش والقفز فوق تضحياته في تماه مشبوه مع الحملات التي استهدفته وتستهدفه من قبل العدو الإسرائيلي.كلام الرئيس بري لاقاه قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي شدد في أمر اليوم على إلتفاف جميع المواطنين حول الجيش قائلا إن أعداء لبنان يسعون إلى استغلال الظروف الصعبة للنفاذ إلى ساحتنا الداخلية وداعيا إلى أعلى درجات الوعي والحكمة وعدم الإنجرار وراء محاولات التحريض أو الغايات المشبوهة التي تهدد وحدة اللبنانيين.وفي كلام "القائد" أيضا تشديد على أن الإستقلال لا يكتمل إلا بعد تحرير الأرض.وإلى أرض شينجن الصينية اتجهت أنظار العالم اليوم لتسقط تفاصيل ما وصفت بقمة الكبار التاريخية التي عقدت وسط غليان في بؤر عديدة على سطح الكوكب من أوكرانيا وإيران واليمن والسعودية وفلسطين المحتلة ولبنان إلى السلام العالمي والطاقة والنووي والذكاء الإصطناعي والسياسة التجارية.دونالد ترامب وشي جين بينغ وفلاديمير بوتين تجمعهم قمة نادرة وتباعدهم حسابات متباينة.وإذا كان البعض قد علق آمالا على نجاح القمة في إطفاء الحرائق المندلعة في غير مكان فإن البعض الآخر استبعد حدوث اختراقات رافضا تشبيهها بقمة يالطا التي جمعت أميركا وبريطانيا والإتحاد السوفياتي عشية انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945.أما البيان الرسمي الصادر عن قمة شينجن تحت اسم (إعلان سلام) فأكد الحفاظ على الإستقرار الإستراتيجي والأمن الدولي مشددا على ضرورة تقليص المخاطر النووية وأهمية استقرار إمدادات الطاقة وإصلاح منظمة .على أن اللافت في القمة الثلاثية انعقادها بغياب أوروبا ولاسيما فرنسا - كما أوكرانيا المنخرطة في حرب طويلة مع روسيا.هذا الأمر أغضب الأوروبيين وعكس غضبهم الفرنسي بقوله: القادة الثلاثة لن يتفقوا على شيء ولن يخرج اجتماعهم بشيء.أما إيران فحضرت على ضفاف القمة في كلام مكرر لترامب: لن نسمح لطهران بالحصول على سلاح نووي.كما حضرت في تحريض إسرائيلي متواصل على شن حرب جديدة على الجمهورية الإسلامية.ووصل الأمر بالإعلام العبري إلى حد القول نقلا عن مسؤولين إسرائيليين إن توجيه ضربة جديدة لإيران ليس مجرد احتمال بل هو مسألة وقت فقط واضافوا أن نهاية الأسبوع قد تكون دراماتيكية.وفي بؤرة مواجهة عسكرية ساخنة أخرى ارتفع منسوب تبادل الهجمات داخل اليمن ومع السعودية بالتزامن مع وجود قائد القيادة المركزية الأميركية في الرياض.وفي فلسطين المحتلة أقر العدو الإسرائيلي بأن عمليته العسكرية الجديدة في وسط قطاع غزة تتم بالتنسيق مع الجانب الأميركي.أما في العراق فتتجه الوساطة في جرف الصخر إلى تحقيق صيغة تمنع المواجهة العسكرية وتؤجل البت في موضوع تنظيم السلاح.=======* مقدمة الـ"أم تي في"نحن نسجل التاريخ في هذه القمة التي تضم اميركا وروسيا والصين للمرة الاولى. العبارة للرئيس دونالد ترامب، تختصر الى حد كبير ما جرى في مدينة شنجن الصينية اليوم. فالقمة الثلاثية غير مسبوقة بكل معنى الكلمة، تاريخية.لكن المهم ليس تاريخيتها، بل مدى رسمها ملامح المستقبل. ومع ان اعلان السلام بين الثلاثة الكبار اساسي، لكن الاساسي اكثر هو التبادل المعمق في شأن الوضع الدولي الراهن، ولاسيما في المناطق التي تشهد نزاعات مدمرة.فهل قرر الرؤساء الثلاثة شيئا بالنسبة الى اوكرانيا وايران والمنطقة ككل؟ انه السؤال الذي يرتسم، ولن تكون اجابة عنه الا بمراقبة مسار الامور والتطورات في عدد من بؤر التوتر في العالم.في لبنان، الاستعدادات الرسمية للاحتفال بالعيد الثالث والثمانين للاستقلال تصطدم بممارسات ، واصراره على ضرب سيادة الدولة عبر احتفاظه بسلاحه ومصادرة قرار الحرب والسلم.ويعمق الهواجس، ما يتكشف كل يوم بخصوص خلية حزب الله في شمال لبنان. اذ ان المعلومات الواردة من مصادر مختلفة تشير الى ان الخلية كانت تعد لعمل امني ما في المنطقة، من دون ان يتم الى الان تحديد طبيعته او توقيته.وهو ما عزز التوجه لدى الاجهزة الامنية والقضاء لتوسيع التحقيقات واستدعاء عناصر اضافيين من حزب الله.وفي الاطار لفت موقف رئيس الجمهورية جوزف عون الذي اكد ألا غطاء لاي مخل بالامن، وان سيادة القانون يجب ان تكون فوق كل اعتبار.=======* مقدمة "المنار"طلب النجدة ولو في الصين، وجلس على طاولة ثلاثية الأقطاب مع الرئيسين شي جين بينغ وفلاديمير بوتين.إنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قرأ خطابا مكتوبا، سمعه العالم ورآه اعترافا بنهاية الأحادية القطبية، وبداية التعددية، التي كتب أكبر أحرفها مضيق هرمز.وإن كان متعذرا على قمة من بضع ساعات في "شينزين" الصينية، حل جميع الملفات وإخماد الحرائق العالمية، إلا أن عناوين بيانها الختامي ترسم معالم مرحلة جديدة – إن صدقت النوايا والتزم الأميركيون، من إصلاح عمل الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين، إلى ابتعاد الدول الثلاث عن خوض الحرب النووية، فضلا عن اتفاقها على أهمية زيادة إنتاجات الطاقة والحفاظ على استقرار تدفقاتها.والعناوين هذه لا تستقيم مع النار الأميركية الصهيونية المشتعلة في الشرق الأوسط، ابتداء من إيران، ولا مع سكب الغرب الزيت على نار الحرب الروسية الأوكرانية، ورفض التسويات المطروحة.ومن قمة الكبار إلى ملاعب الاستهتار بلبنان وسيادته واستقراره، حيث الكيدية والانتقام والتنكيل بالقانون والدستور واستخدام القضاء، هو حال السلطة المتناسية لحرب الإبادة الصهيونية في الجنوب، الخاضعة بالتمام والكمال للتدخلات الخارجية المكشوفة، لا سيما تلك الأميركية الوقحة، كما وصفتها كتلة الوفاء للمقاومة، والتي وصلت إلى أدق التفاصيل القضائية والأمنية والمالية.وطالبت الكتلة بممارسة وطنية جريئة تضع حدا لهذه الاستباحة الأميركية المعيبة لمؤسسات الدولة وأجهزتها، لا سيما القضاء، الذي يجب أن يبقى منزها عن تدخل الوصايات وتوجيه التحقيقات والادعاءات التعسفية، لأن في ذلك تخريبا للبلد وتدميرا للثقة بين الدولة والمواطنين.دولة تقف على أعتاب ذكرى الاستقلال، باحتلال للأرض، ووصاية على السلطة والمؤسسات، ولن يكون استقلال إلا بتحرير الأرض بكل الوسائل المتاحة التي كفلتها القوانين الدولية، كما قال الرئيس نبيه بري، معتبرا أن فعل التحرير للجنوب، الذي لن يكون منطقة عازلة لأي كيان، هو واجب وطني، وأن التخلي عنه أو التنازل عن أي عنوان من عناوين القوة التي يمتلكها لبنان هو تفريط بالسيادة والاستقلال.وحجر الزاوية لحفظ الاستقلال وحماية السيادة والوحدة الوطنية، بحسب الرئيس بري، هو الجيش اللبناني، الذي يجب أن توفر له كل الإمكانات للقيام بواجباته الوطنية، لا أن تسل السيوف والخناجر، وتسلط أقلام وألسنة السوء لطعنه من الخلف.وهو ما حذر منه قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، الذي أكد للعسكريين، في أمر اليوم، أن استعادة السيادة على كامل أرضنا أولوية وطنية لا تراجع عنها.=======* مقدمة الـ"أو تي في"من الصين، خرجت اليوم صورة نادرة: رؤساء وروسيا والصين حول طاولة واحدة. دونالد ترامب، فلاديمير بوتين، وشي جين بينغ أعلنوا التزامهم بالحوار حول المخاطر النووية، واستقرار إمدادات الطاقة، ودور الأمم المتحدة.لكن إعلان السلام الذي صدر عنهم لم يتضمن اتفاقا محددا بشأن حرب إيران، ولا بشأن أوكرانيا، ولا إشارة إلى لبنان.وبين الصورة والنتيجة، تبدأ الأسئلة الأصعب.فالشرق الأوسط كان ضمن القضايا التي نوقشت، بحسب الجانب الصيني. إلا أن البحث في أزمة شيء، والتوصل إلى تفاهم قابل للتنفيذ شيء آخر.فهل تفتح القمة بابا لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران؟ وهل تستطيع موسكو وبكين المساعدة في ذلك؟ أم أن التباينات بين الدول الثلاث ستبقي اللقاء عند حدود الحوار العام؟ما أعلن حتى الآن لا يتيح الجزم بأي من هذه الاحتمالات.وفي قلب الحسابات تقف الطاقة.فقد شدد البيان المشترك على استقرار تدفقاتها، في وقت تؤثر فيه الحرب في إيران والتوتر حول مضيق هرمز على أسواق العالم.وأي تهدئة حقيقية قد تنعكس على حركة الملاحة وأسعار الوقود.وأما استمرار المواجهة، فيعني أن الدول المستوردة للطاقة، ومنها لبنان، ستظل عرضة لتداعيات أزمة لا تملك قرارها.ولكن السؤال اللبناني الأهم أمني وسياسي: فهل يقترب أي تفاهم دولي من معالجة ما يجري في الجنوب؟إسرائيل لا تزال تحتل اراض لبنانية واسعة، فيما يستمر الخلاف حول حصر السلاح بيد الدولة، وتبقى مهمة القوة الدولية أمام موعد انتهاء عملياتها في الحادي والثلاثين من كانون الأول.هذه ملفات تتقاطع عند مجلس الأمن، حيث تملك الدول الثلاث المشاركة في القمة مقاعد دائمة، لكنها لم تظهر في إعلان الصين بصيغة حل للبنان.لذلك، لن تقاس آثار القمة على لبنان بحرارة المصافحات، بل بما إذا كان سيتبعها ضغط لوقف الاعتداءات، وانسحاب إسرائيلي، وترتيبات واضحة تمنع فراغا أمنيا في الجنوب وتساعد الجيش بسط سلطة الدولة.وأي حديث عن استقرار طويل الأمد سيبقى ناقصا إذا ظلت هذه العناوين معلقة.في الصين، اتفق الكبار على مواصلة الكلام. وفي لبنان، السؤال عما إذا كان هذا الكلام سيتحول إلى قرارات، ومتى. إلى ذلك الحين، تبقى المنطقة بين احتمال التسوية وخطر التصعيد، ويبقى لبنان مطالبا بموقف واضح يحمي سيادته ومصالحه في أي مسار إقليمي مقبل.=======* مقدمة الـ"أل بي سي"ما زالت تطورات المنطقة الشغل الشاغل، في ظل سؤال يطرحه الجميع: هل سيوجه نتنياهو ضربة لأيران ليعيد خلط أوراق تشكيل الحكومة الذي يبدو متعثرا حتى الساعة؟رئيس الحكومة يرفع حال الطوارئ الحربية في إسرائيل الى ذروتها، مع زيادة الحديث عن احتمال تنفيذ هجوم على ايران نهاية الأسبوع.فهل تكون قمة عالمية، أميركية صينية روسية في الصين فيما إسرائيل تتهيأ لضرب إيران؟ سؤال من دون جواب.مسار الحرب اليمنية يسير من دون ضوابط حتى الساعة.اليوم شن الحوثيون هجوما استهدف برجا في المركز المالي في الرياض، أسفر عن أضرار مادية بعدة طوابق من البرج والمباني المجاورة.من سوريا تطور أمني بارز، فقد أعلنت السلطات اليوم أن الانفجار الذي وقع في خط للغاز بمحافظة دير الزور في شرق البلاد، نجم عن "عمل تخريبي متعمد"، بعد سلسلة حوادث مماثلة طالت خطوطا لنقل الغاز والنفط خلال الأشهر الأخيرة.في لبنان، مزيد من الإثارة في ملف تفكيك شبكة حزب الله في الشمال:الموقوفون الخمسة إدعى عليهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانممعلومات خاصة بالـ LBCI أن كنز المعلومات عبارة عن عشرين ورقة A4 تضمنت معلومات عن المجموعات التي شكلها الحزب في مناطق نفوذه الموزعة شمالا بين الكورة وزغرتا والبترون، ومعلومات عن أسلحة يحتاجونها لمخططهم وأخرى مخبئة مع تحديد أماكن تخزينها.من المتوقع أن تستمع قاضية التحقيق العسكري الأولى غادة أبو علوان الى الموقوفين الخمسة مطلع الأسبوع المقبل.كيف يتلقف حزب الله تطورات هذا الملف؟بتحميله للولايات المتحدة الأميركية، ففي بيان لكتلة الوفاء للمقاومة، قال الحزب: وصلت وقاحة الإدارة الأميركية إلى حد التدخل في أدق التفاصيل بما في ذلك محاولة تسيير القضاء وبعض الأجهزة الأمنية والمالية بحيث باتت الدولة مستلبة بالكامل.=======* مقدمة "الجديد"من وادي السيليكون كما تلقب مدينة شنجن الصينية الجنوبية صدر اعلان السلام مخصبا بثلاثة زعماء الاميركي الذي نظر الى اللقاء على انه يصنع التاريخ والروسي المتحدث باقتضاب والحامل هم انهاء النزاع في اوكرانيا.وأما الصيني صاحب المكان فوضع الحرم على الحرب النووية وعلم بالخط الاحمر على القضايا الحساسة.بيان السلام تحدث في العموميات، وأكد المؤكد من اهمية استقرار تدفق الطاقة الى أن الحرب النووية لا يمكن كسبها ويجب ألا تخاض وأن الثلاثة الكبار سوف يستمرون في الحوار بشأن منع الانتشار النووي.وبعد انتهاء القمة اعطى ترامب شهادة حسن سلوك قائلا إن الامور سارت على ما يرام وتم بناء علاقات رائعة مع الرئيسين بوتين وتشي.ولكن خلف ستائر العنوان الفضفاض على نية السلام سجل في محضر الغياب: الدخول في تفاصيل الصراعات. وباستثناء الاشارة الروسية الى اوكرانيا لم ترد اية نقاط تتعلق بالسخونة على خط الحرب الاميركية الايرانية ولا استطرادا الى حروب وجبهات غزة ولبنان في وقت كان العالم مترقبا ما سينتج عن قمة تسير على حدي تسوية كبرى او حرب مدمرة:في الاولى النتيجة صفقة ترسي معادلة عالمية جديدة وفي الثانية يمشي العالم نحو دمار ينتج رابحين وخاسرين على مقياس القوة وحساباتها.والى ان تتضح معالم ما قيل وبحث خلف ابواب البيان المعلن فإن العالم يجلس منتظرا و طبول المواجهة تقرع على وقع تصاعد الضغوط الإسرائيلية على واشنطن، لإقناع الرئيس دونالد ترامب بالمشاركة في جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران.والانزلاق هذا تمتد مخاوفه الى لبنان الواقع على فيلق الاحداث وتطوراتها وهو ما بدا واضحا في بلاغات المسؤولين والاصدقاء الدوليين.وفي زيارات الموفدين وآخر الكلام ما كان في خلال جولة المبعوث السعودي الامير يزيد بن فرحان الذي انهى زيارة دامت اياما وجاءت لاحتواء اي تصعيد على لبنان في حال تجددت الحرب الاميركية الايرانية وقد خرجت بموقف لبناني موحد وبتوقيع الرؤساء الثلاثة انه اذا أقدم حزب الله على زج لبنان في حرب اسناد ثالثة فلن يجد من يسانده او يقف معه.وفي نظرة ابعد من لبنان وباتجاه العراق فقد خرجت اليوم بنود تسوية انهت ازمة جرف الصخر.وبعد انذار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي واعطائه مهلة تنتهي مساء الجمعة ولد اتفاق سيقضي بمغادرة قوات كتائب حزب الله مواقعها في جرف الصخر مما يمهد الطريق لبسط سلطة تلك المنطقة الاستراتيجية.فماذا لو عمل حزب الله في لبنان بمسار كتائب الحزب في العراق لانتاج تسوية تقضي ببسط سيادة الدولة وحصرية السلاح انطلاقا من البيان الوزاري والقرارات الحكومية وتوافق الرئاسات ومنعا لاي تدخلات خارجية او املاءات تصعيدية.وفي خلاصة المشهد يقف لبنان أمام استحقاق تحييد نفسه فيما لو وقعت الواقعة فيما تقف المنطقة أمام احتمالات مواجهة جديدة قد تعيد خلط الأوراق وتفتح الباب أمام تداعيات تتجاوز حدود ساحة الاشتباك.وبين قرارات تطبخ في العواصم، ومشاورات تتكثف خلف الأبواب المغلقة، يبقى السؤال عن شكل المرحلة المقبلة، وعن قدرة المساعي السياسية والدولية على احتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى جولة جديدة من المواجهة.