عشية العيد الـ83 للاستقلال برزت مجموعة استحقاقات إقليمية ولبنانية داهمة من بينها الشروع في مشاورات دولية كثيفة، لا سيما بين وفرنسا والدول الأعضاء في مجلس الأمن اعتباراً من الأسبوع المقبل لبتّ مصير مرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل في جنوب في نهاية السنة الحالية.

وبدا واضحاً أن اقتراب هذا الاستحقاق من الحسم أثار استنفاراً ديبلوماسياً أممياً بدت معالمه واضحة في جلسة مشاورات مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي أمس، لبحث تطورات الأوضاع في لبنان ومدى تنفيذ القرار 1701، استمع خلالها إلى إحاطتين من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا، والقائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو، حول التقرير الدوري للأمين العام بشأن تنفيذ القرار، للمدة الممتدة من 21 حزيران إلى 20 تشرين الأول 2026.

وتطرق الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في تقريره إلى موضوع نهاية ولاية اليونيفيل في جنوب لبنان، فقال إن "اقتراب إغلاق مجمعات القوة الموقتة (في جنوب لبنان) يزيد من تعقيد التحديات التي يواجهها لبنان.

وفي الخلاصة والتوصيات التي اختتم بها الأمين العام للأمم المتحدة تقريره عن تنفيذ القرار 1701، كرّر دعوته جميع الأطراف إلى دعم جهود الديبلوماسية والحوار لتمهيد السبل إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701 الذي يظل أساسياً. وحثّ حكومة إسرائيل على سحب قواتها من جميع المناطق الواقعة شمال الخط الازرق ووقف انتهاكاتها الجوية والبرية لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية. كما دعا حكومة لبنان إلى مواصلة بسط سلطتها على جميع أراضيها وضمان عدم وجود أي أسلحة أو سلطة في لبنان سوى أسلحة الدولة وسلطتها. ودعا لبنان وإسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتهما بموجب القرار 1701. كما دعا الطرفين إلى الاستفادة من الحوار الجاري بينهما لمعالجة المسائل العالقة من أجل الوصول إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701، مؤكداً أن على استعداد لدعم هذه الجهود. وحثّ " " على الانخراط في الجهود الرامية إلى دعم قيام دولة لبنانية ذات سيادة تحتكر الأسلحة وتحظى بالسلطة الحصرية على أراضيها.

وكتبت" الاخبار": لاحظت أوساط سياسية أن المقاربة الأممية للملف اللبناني باتت أكثر واقعية منذ مغادرة المنسقة الخاصة السابقة جينين هينيس- بلاسخارت منصبها في حزيران الماضي. وأشارت إلى أن خلفها جان أرنو اعتمد أسلوباً مختلفاً في مقاربة التطورات، عبر تواصله الدائم والمفصل مع قوات «اليونيفيل» ومكاتب الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية والجيش والأجهزة الأمنية، إضافة إلى أنه لم يكن بعيداً عن الجنوبيين، ولا سيما حركة أمل وحزب الله، ما أتاح له تكوين صورة أكثر شمولية عن الوقائع الميدانية والسياسية، بعيداً عن الاكتفاء بالمواقف الرسمية للأطراف المعنية.

ويكتسب التقرير أهمية خاصة باعتباره الأو الذي يُعدّه أرنو منذ توليه مهامه، وقد صادق عليه الأمين العام للأمم المتحدة. واللافت فيه أنه يستخدم صراحة توصيفات «الاحتلال الإسرائيلي» و«الأراضي اللبنانية المحتلة»، في إشارة واضحة إلى استمرار احتلال إسرائيل أجزاء من الأراضي اللبنانية. ويشكل هذا التوصيف إحدى أبرز النقاط السياسية في التقرير، نظراً إلى وضوحه وتكراره في أكثر من موضع، مقارنة بالمقاربات السابقة التي لم تعتمد هذه المصطلحات بهذه الصراحة.

ويؤكد التقرير أن القوات تواصل احتلال المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق وخط الدفاع الأمامي الذي أعلنته إسرائيل من جانب واحد، والتي تبلغ مساحتها نحو 700 كيلومتر مربع، معتبراً أن ذلك يشكل انتهاكاً لسيادة لبنان وسلامة أراضيه. كما يشير إلى استمرار احتلال الجزء من بلدة الغجر ومناطق متاخمة لها شمال الخط الأزرق.

ومنً أبرز ما يتضمنه التقرير توثيق استمرار فرض منطقة أمنية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، ونقل تصريحات لوزير حرب العدو بشأن إجلاء السكان من المنطقة الواقعة حتى الخط الأصفر، وتدمير أكثر من 60 قرية لبنانية ونحو 23 ألف منزل. كذلك، يشير إلى أن نحو 65 بلدة، يقع معظمها جنوب خط الدفاع الأمامي، أصبحت مدمرة بالكامل تقريباً ويتعذر الوصول إليها. ويسجل التقرير أيضاً تحركات عسكرية إسرائيلية واسعة وأعمال هدم وبناء في الجنوب، بما فيها إنشاء ما يبدو أنها قواعد عمليات أمامية جديدة بالقرب من الخيام ومارون الراس، ليصل عدد هذه القواعد إلى سبع قواعد شمال الخط الأزرق.

أما في ما يتعلق باتفاق الإطار الثلاثي، الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة في 26 حزيران 2026، فيكشف التقرير عن تعثر واضح في تنفيذه، نتيجة التفسيرات المتباينة لبنوده من قبل الأطراف، رغم إطلاق ثلاث مناطق تجريبية في فرون وصريفا وزوطر الغربية. حيث كان يفترض أن يتولى الجيش اللبناني فيها المسؤولية الأمنية الكاملة والفاعلة، ضمن آلية مرحلية وموثقة لإعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية. وفي هذا الإطار، ينقل عن الجيش اللبناني بأن إسرائيل ارتكبت نحو 7700 انتهاك لإطار العمل، مطالباً بمعالجة القضايا العالقة عبر مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان بدلاً من الإجراءات الأحادية الجانب. كما أشار إلى أن جهود الجيش في المناطق التجريبية واجهت عراقيل إسرائيلية، شملت إطلاق النار بالقرب من عناصره في أثناء انتشارهم في زوطر الغربية.

وفي المقابل، تمكن الجيش اللبناني من إقامة ستة حواجز تفتيش و13 نقطة مراقبة داخل المناطق التجريبية ومحيطها، إضافة إلى إزالة الذخائر غير المنفجرة ورفع الأنقاض وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية. إلا أن هذه الإجراءات لم تكن كافية لتحقيق الهدف الأساسي من الاتفاق، والمتمثل في انتقال فعلي ومنظم للمسؤولية الأمنية إلى الجيش اللبناني بالتزامن مع الانسحاب .

ومن النقاط اللافتة أيضاً أن التقرير يتناول التناقض الجوهري في شروط الأطراف، إذ يعتبر لبنان أن وقف الأعمال العدائية والانسحاب الإسرائيلي شرطان أساسيان لبسط سلطة الدولة وبناء الثقة مع السكان المتضررين، فيما تربط إسرائيل وقف عملياتها وانسحابها ببسط سلطة الدولة اللبنانية ونزع سلاح المجموعات المسلحة من غير الدول. أما حزب الله فيتمسك بأن البحث في مسألة سلاحه يرتبط بوقف الهجمات الإسرائيلية وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

وفي قراءته لهذه المواقف، يخلص الأمين العام إلى وجود «ديناميكية دائرية» تعيق فيها الخلافات حول تسلسل الالتزامات تحقيق أي تقدم، ويصبح مبدأ المعاملة بالمثل بعيد المنال، وصولاً إلى «مأزق خطير». ويشكل هذا الاستنتاج إحدى أهم الخلاصات السياسية في التقرير، لأنه يضع تعثر اتفاق الإطار في سياق الخلاف على ترتيب تنفيذ الالتزامات، وليس فقط في إطار الخروقات الميدانية. كذلك، يوثق التقرير استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، بما فيها الغارات الجوية والقصف المدفعي وعمليات الهدم، مع الإشارة إلى تزايد هذه العمليات شمال نهر الليطاني، وما ينتج عنها من خسائر بشرية ونزوح وتدمير للقرى والبنى التحتية المدنية. ويدعو الأمين العام الحكومة الإسرائيلية إلى سحب قواتها من جميع المناطق الواقعة شمال الخط الأزرق، ووقف الانتهاكات الجوية والبرية لسيادة لبنان وسلامة أراضيه.

وتشير هذه المعطيات إلى أن التقرير لا يكتفي بعرض الوقائع الأمنية، بل يقدم قراءة واضحة لأسباب تعثر اتفاق الإطار، ويضع الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات المستمرة والعراقيل أمام انتشار الجيش اللبناني في صلب الأزمة. ورغم أنه لا يعلن رسمياً فشل الاتفاق أو انتهاءه، فإنه يقدم أدلة موثقة عن عدم تحقيق أهدافه الأساسية حتى الآن، ويصف الوضع بأنه «مأزق خطير».

وكتبت" النهار": في حين تخطّط منظومة الأمم المتحدة في لبنان لتكييف وضعها وتركيز جهودها في حدود الموارد المتاحة والسلطة المخوّلة لها بموجب الولاية لسد الثغرات التي ستنجم عن رحيل البعثة، تبرز حاجة ملحة إلى التوصل إلى اتفاق سياسي في شأن هيكل للأمم المتحدة يكفل مواصلة تنفيذ القرار 1701، بما في ذلك طرائق الرصد وتقديم التقارير إلى مجلس الأمن. ويمكن أن يشكّل تعزيز مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان عنصراً أساسياً في هذا الصدد".

وجاء في افتتاحية" اللواء": أحاط الموفدان الأميركي والتز والسعودي الأمير يزيد بن فرحان المسؤولين علماً بضرورة عدم تدخل حزب الله بأية حرب جديدة، نظراً لمخاطر ما قد ينجم عنها من تدمير وقصف وربما احتلال مساحات جديدة.

وقال مصدر دبلوماسي لـ «اللواء» أن الوضع يميل الى استمرار الهدوء، على الرغم من الصخب الاسرائيلي، وسعي بنيامين نتنياهو الى توريط الأميركي بحرب جديدة ضد خلفية امتلاك أسلحة كيماوية مدمرة، وهو الأمر الذي لم تعبأ به كثيراً إدارة ترامب.