Advertisement

تتزايد شكاوى طلاب إحدى الجامعات المعروفة في من حوادث تحرّش وسرقة ونشل وإشكالات متكررة أمام مدخل الجامعة وفي محيطها، ما يثير مخاوف جدّية على سلامتهم، فضلاً عن حوادث تضرّر سيارات الطلاب المركونة في المواقف المحيطة بالجامعة.وبحسب مصادر مطلعة، فإن الطلاب سبق أن نقلوا شكاواهم إلى الإدارة، التي تؤكد أن مسؤوليتها تنتهي بمجرد مغادرتهم الجامعي. وترى المصادر أنه إذا كان هذا الموقف مفهوماً من الناحية الإدارية، فإن تكرار الحوادث في محيط الجامعة يستدعي البحث عن حلول عملية، من بينها تخصيص موقف لسيارات الطلاب، يُنظَّم الدخول إليه بموجب البطاقة الجامعية، بما يوفّر قدراً أكبر من الحماية لهم ولممتلكاتهم.وتعتبر المصادر أن الظروف الأمنية والاجتماعية الصعبة تستدعي من للجامعة إيلاء فرع طرابلس اهتماماً أكبر، والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على اتخاذ تدابير وقائية لحماية الطلاب في محيط الجامعة، خصوصاً أن تكرار الشكاوى من دون معالجة يتركهم عرضة لمخاطر يمكن الحدّ منها قبل وقوع ما هو أخطر.