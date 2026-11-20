وجّه للأمن العام اللواء حسن شقير نشرة توجيهية إلى العسكريين والمدنيين العاملين في المديرية، لمناسبة العيد الثالث والثمانين للاستقلال، أكد فيها أن المناسبة تشكل محطة لتجديد الالتزام بالدولة ومؤسساتها ومسؤولية العاملين في الخدمة العامة.

وقال شقير إن استقلال "يبقى منقوصاً ما دام جزء من أرضه خاضعاً للاحتلال ، وما دامت الدولة غير قادرة على بسط سلطتها الفعلية بقواها الذاتية على كامل ترابها الوطني".

وشدّد على أن استعادة الأراضي المحتلة في الجنوب، وانسحاب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دولياً، وتثبيت سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية على كامل أراضيها، تمثل شروطاً أساسية لاكتمال الاستقلال، مؤكداً أن "لا سيادة مكتملة ما دامت الأرض محتلة أو القرار الوطني غير محصور بالمؤسسات الدستورية".

وأشار إلى أن مسؤولية حماية الاستقلال تتكامل فيها أدوار المؤسسات الدستورية والأمنية والإدارية، لافتاً إلى دور الأمن العام في حماية الأمن الوطني، ومراقبة حركة الدخول والخروج عبر الحدود، ومكافحة التزوير والجرائم التي تدخل ضمن اختصاصه، وصون الوثائق الرسمية.

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