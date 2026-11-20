مع اقتراب موسم الأعياد، بدأت المحال التجارية في بعرض أشجار الميلاد ومستلزمات الزينة والمغارة، غير أنّ هذا الموسم يحلّ على أسر خرجت من حرب طويلة، وتواجه تضخماً سنوياً تجاوز 17 في المئة، وحداً أدنى للأجور لا يتعدى 312 دولاراً، ما يطرح سؤالاً بسيطاً في ظاهره، يتعلق بكلفة تزيين المنزل للعيد، وبما إذا كانت هذه العادة لا تزال في متناول معظم اللبنانيين.

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وتُسعَّر زينة الميلاد بمعظمها بالدولار، لكونها مستوردة بالكامل تقريباً، فيما تتفاوت أسعارها بشكل كبير بحسب النوعية والحجم والمنطقة، وتشير الأسعار المتداولة في السوق إلى أنّ الشجرة الاصطناعية الصغيرة تبدأ من نحو 25 دولاراً، في حين تتراوح الأشجار المتوسطة والجيدة النوعية بين 100 و250 دولاراً، وقد يبلغ سعر الشجرة الطبيعية المستوردة نحو 240 دولاراً، أما الزينة فتبدأ بالنجمة من نحو 8 دولارات، وشريط الإضاءة بين 5 و20 دولاراً، فيما قد تصل علبة من 12 طابة إلى 60 دولاراً، وتتراوح كلفة الزينة الكاملة لشجرة متوسطة بين 100 و200 دولار، وكلفة المغارة بين 40 و120 دولاراً.

وعند احتساب هذه الأرقام وفق ثلاثة أنماط إنفاق، تتضح الهوّة بين الأسر، فالأسرة التي تكتفي بشجرة صغيرة وزينة بسيطة ومغارة متواضعة قد تحتاج إلى نحو 90 دولاراً، أي قرابة ثلث الحد الأدنى للأجور، أما الأسرة المتوسطة التي تشتري شجرة بنوعية جيدة مع زينتها ومغارتها، فقد تتجاوز كلفتها 300 دولار، أي ما يعادل الحد الأدنى للأجور بكامله، في حين قد تتخطى كلفة الشجرة الفاخرة مع زينتها ومغارتها 570 دولاراً، أي نحو ضعفي الحد الأدنى.

ويأتي ذلك في وقت سجّل فيه بند الاستجمام والتسلية والثقافة في مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعاً سنوياً بنسبة 43.6 في المئة في أيلول الماضي، وهو الأعلى بين بنود السلة الاستهلاكية، ما يعكس الضغط على كل ما يتجاوز الحاجات الأساسية، يضاف إلى ذلك كلفة إضاءة الزينة لأسابيع عبر المولدات، في ظل تسعيرة تجاوزت 52 ألف ليرة للكيلوواط.

ولهذا، تلجأ أسر كثيرة إلى إعادة استخدام زينة السنوات الماضية، أو شراء قطع قليلة لتجديدها، أو البحث عن أسواق الميلاد الشعبية والمنتجات المحلية الأرخص، فيما تراهن المحال على المغتربين العائدين لقضاء العطلة لتحريك المبيعات، ما يجعل زينة الميلاد هذا العام مرآة إضافية للانقسام الاجتماعي في لبنان، بين من يستطيع تجديد فرحته كل عام، ومن يكتفي بإخراج ما خزّنه من مواسم سابقة.