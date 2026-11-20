التقى وزير الدفاع
الوطني اللواء ميشال منسى، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في المملكة الأردنية الهاشمية، في حضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أيمن الصفدي، ونقل إليه تعازي رئيس الجمهورية اللبنانية
العماد جوزاف عون والحكومة اللبنانية بالحادثة الأخيرة التي شهدتها المملكة.
وتناول اللقاء الأوضاع في لبنان
، ولا سيما في الجنوب، حيث أكد الملك "دعم كافة الجهود لضمان الاستقرار هناك، والعمل على إنجاح اتفاق الإطار والمساعدة على تحديد القوى التي ستقوم بعملية التحقق في المناطق التجريبية".
كما شدد على "أهمية دعم الجيش اللبناني، وذلك من خلال إكمال ما بدأه مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في فرنسا، في إطار مؤتمر دعم الجيش اللبناني".
وفي إطار زيارته إلى المملكة الأردنية الهاشمية، شارك وزير الدفاع الوطني مع وفد عسكري، في فعاليات معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة "سوفكس 2026"، الذي أُقيم في مدينة العقبة، بمشاركة وفود رسمية وعسكرية من مختلف دول العالم.
وعلى هامش افتتاح المعرض، التقى منسى رئيس مجلس الوزراء
الأردني ووزير الدفاع الدكتور جعفر حسان، حيث قدّم له التعازي بالحادث الأليم الذي شهدته المملكة، وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة والتطورات الراهنة.
كما التقى الوزير منسى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية اللواء الركن مجدي الحراسيس، الذي استضافه إلى مأدبة عشاء تكريمية. وتناول البحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، ولا سيما في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، إضافة إلى مناقشة مرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل والجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في جنوب لبنان.
وكان منسى استقبل في مكتبه في اليرزة اليوم سفير الولايات المتحدة
الأميركية لدى لبنان ميشال عيسى. وتناول اللقاء المستجدات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة، ومسار الاجتماعات الثلاثية والمفاوضات المرتبطة باتفاق الإطار، إضافة إلى التوجهات المتعلقة بمستقبل اليونيفيل بعد انتهاء ولايتها والصيغ المقترحة للمرحلة المقبلة. كما عُرضت أجواء زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة
السفير مايك والتز إلى لبنان والمواضيع التي تناولتها.
وشدّد اللواء منسى على ضرورة تطبيق بنود الاتفاق الإطاري، بدءًا بوقف الاعتداءات الإسرائيلية
اليومية، ثم الإنسحاب من الأراضي اللبنانية، بما يتيح للجيش اللبناني استكمال انتشاره وبسط سلطة الدولة على
كامل أراضيها. وأكّد أهمية بذل الجهود اللازمة لتثبيت الاستقرار وتجنّب المزيد من التصعيد، بما يحفظ حقوق لبنان ويصون سيادته.
كما تطرّق الجانبان إلى المهام التي يضطلع بها الجيش اللبناني ودوره في المرحلة الراهنة، والاحتياجات اللازمة لتمكينه من مواصلة أداء مسؤولياته، في ضوء التطورات الأمنية القائمة.
وأعرب الوزير منسى عن تقديره للمساعدات الأميركية المقدّمة إلى لبنان والجيش اللبناني، مؤكّدًا أهمية استمرار الدعم للمؤسسة العسكرية في ظل التحديات التي تواجهها.
من جهته
، قدّم السفير عيسى المعايدة بمناسبة عيد الاستقلال، مؤكّدًا حرص الولايات المتحدة على مواصلة دعم لبنان والجيش اللبناني.