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التقى الوطني اللواء ميشال منسى، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في المملكة الأردنية الهاشمية، في حضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أيمن الصفدي، ونقل إليه تعازي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة اللبنانية بالحادثة الأخيرة التي شهدتها المملكة.وتناول اللقاء الأوضاع في ، ولا سيما في الجنوب، حيث أكد الملك "دعم كافة الجهود لضمان الاستقرار هناك، والعمل على إنجاح اتفاق الإطار والمساعدة على تحديد القوى التي ستقوم بعملية التحقق في المناطق التجريبية".كما شدد على "أهمية دعم الجيش اللبناني، وذلك من خلال إكمال ما بدأه مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في فرنسا، في إطار مؤتمر دعم الجيش اللبناني".وفي إطار زيارته إلى المملكة الأردنية الهاشمية، شارك وزير الدفاع الوطني مع وفد عسكري، في فعاليات معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة "سوفكس 2026"، الذي أُقيم في مدينة العقبة، بمشاركة وفود رسمية وعسكرية من مختلف دول العالم.وعلى هامش افتتاح المعرض، التقى منسى رئيس الأردني ووزير الدفاع الدكتور جعفر حسان، حيث قدّم له التعازي بالحادث الأليم الذي شهدته المملكة، وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة والتطورات الراهنة.كما التقى الوزير منسى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية اللواء الركن مجدي الحراسيس، الذي استضافه إلى مأدبة عشاء تكريمية. وتناول البحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، ولا سيما في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، إضافة إلى مناقشة مرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل والجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في جنوب لبنان.