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أكّد ياسين جابر "أنّ يمضي في مسار الانضباط المالي، وصولا إلى برنامج مع يفتح الباب أمام تمويل أوسع واستثمارات خاصة".كلام جابر جاء، في خلال اجتماع عقده ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط مع وفد من البنك لإعادة الإعمار والتنمية، خصّص للبحث في مسار التعافي الاقتصادي وفرص تمويل شبكة نقل الكهرباء وتوسعة المرفأ ودعم القطاع الخاص في لبنان.وقال الوزير جابر: "الإصلاح هو بوابة التعافي. نمضي في الانضباط المالي وصولاً إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي يفتح الباب أمام تمويل أوسع واستثمارات خاصة، ونقدّر شراكة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في القطاع الخاص والطاقة والبنى التحتية في لبنان".وأوضح وفد البنك، وفق بيان المكتب الإعلامي في ، أنّه خصّص للبنان ما بين 50 و60 مليون دولار لأغراض تنموية، وأنّ توسيع نطاق عملياته يرتبط بتوصّل لبنان إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، فيما يقتصر نشاطه في المرحلة الراهنة على تقديم الخدمات الاستشارية وتسهيل التجارة.وفي ملفّ الكهرباء، بحث المجتمعون إمكان تمويل شبكات نقل الكهرباء بمبلغ أولي قدره 50 مليون دولار، لربط منشآت إنتاج الطاقة الشمسية اللامركزية بالشبكة الوطنية وخفض كلفة الكهرباء.وعرض الوفد آلية تمويل الطاقة الخضراء، التي يقدّم البنك بموجبها قروضاً للمصارف لتمويل المشاريع، فيما توفّر الجهات المانحة حافزاً نقدياً بنسبة 15 في المئة عند إنجاز المشروع. ويبلغ المضاعف الاستثماري لهذه الآلية ستة أضعاف.وتناول البحث فرص تنشيط التجارة وتعزيز التكامل بين اقتصادات المنطقة، في ضوء تقديرات تشير إلى أنّ هذا التكامل قد يرفع الناتج المحلي بما لا يقلّ عن 2 في المئة.وفي هذا السياق، ناقش المجتمعون إمكان توسعة المرفأ لرفع قدرته الاستيعابية إلى ثلاثة ملايين حاوية سنوياً، ومناقصة لاختيار مشغّل من القطاع الخاص يتولّى بناء أهراءات جديدة.وكان البنك قد قدّم مساعدة فنّية في مجال إدارة الأهراءات بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو».وعلى صعيد القطاع الخاص، عرض الوفد فرصاً يدرسها البنك، من بينها تقديم خدمات استشارية لشركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، مع إمكان الاستثمار لاحقاً في رأس مالها". وأشار إلى أنّ البنك يستعدّ لإتمام عملية مع إحدى مؤسسات التمويل الأصغر في شباط المقبل.كما ناقش المجتمعون مقترحاً لإنشاء صندوق يستثمر في صناديق أخرى ويركّز على السوق ، بمشورة مؤسسة التمويل الدولية.وشارك في الاجتماع الذي عقد في وزارة المالية، للمالية العامة معراوي والمستشارون سمير حمود وزينة وكلودين كركي.وضمّ وفد البنك عضو مجلس إدارته جون نيكولايسن، ونائب الرئيس للشؤون المصرفية وعضو اللجنة التنفيذية ماتيو باترون، ورئيس عمليات البنك في لبنان أليساندرو فيتاديني، يرافقهم فريق تقني من البنك.