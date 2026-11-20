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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:بتاريخ 21-11-2026، سيُقام احتفال رسمي لرفع اللبناني. لذلك، سيُمنع مرور الآليات البحرية اعتبارًا من الساعة 15:00 ذاته ولغاية انتهاء الاحتفال، على المسارين الآتيين: من ثكنة الفهود باتجاه ، ومن معمل الذوق باتجاه نفق نهر الكلب. وتبقى حركة السير على الأوتوستراد على طبيعتها.كذلك بناء على قرار والبلديات، يُمنع سير الشاحنات على المسلكين والشرقي الممتدّين من كازينو إلى مدينة ، اعتبارًا من الساعة 16:00 من يوم السبت الواقع فيه 21-11-2026 ولغاية الساعة 21:00 من اليوم عينه.وتُستثنى من منع سير الشاحنات الآليات والشاحنات العسكرية والأمنية على اختلاف أنواعها وفئاتها، وآليات الإطفاء والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني والدولي.يُرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السير ومنعًا للازدحام.