صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:
بتاريخ 21-11-2026، سيُقام احتفال رسمي لرفع العلم
اللبناني. لذلك، سيُمنع مرور الآليات على الطريق
البحرية اعتبارًا من الساعة 15:00 من اليوم
ذاته ولغاية انتهاء الاحتفال، على المسارين الآتيين: من ثكنة الفهود باتجاه نهر الكلب
، ومن معمل الذوق باتجاه نفق نهر الكلب. وتبقى حركة السير على الأوتوستراد على طبيعتها.
كذلك بناء على قرار وزير الداخلية
والبلديات، يُمنع سير الشاحنات على المسلكين الغربي
والشرقي الممتدّين من كازينو لبنان
إلى مدينة بيروت
، اعتبارًا من الساعة 16:00 من يوم السبت الواقع فيه 21-11-2026 ولغاية الساعة 21:00 من اليوم عينه.
وتُستثنى من منع سير الشاحنات الآليات والشاحنات العسكرية والأمنية على اختلاف أنواعها وفئاتها، وآليات الإطفاء والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني والدولي.
يُرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي
وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السير ومنعًا للازدحام.