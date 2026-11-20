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عقدت "لجنة متابعة تشغيل مطار رينيه في القليعات" و"لجنة إنماء وتشغيل مطار رينيه معوض في القليعات" اجتماعاً طارئاً مع "اتحاد حراكات في "، خُصص لبحث مستجدات ملف ومراحل العمل الجارية فيه.وأشاد المجتمعون، في بيان، بدعم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الأشغال العامة والنقل، إلى جانب جهود شركة "سكاي لاونج"، الهادفة إلى تأهيل المطار وتحويله إلى منشأة دولية معتمدة.في المقابل، انتقدوا تحديد مواعيد غير واقعية لافتتاح المطار، مشيرين إلى أن الموعد السابق في 15 تشرين الثاني لم يتحقق، فيما يجري تداول موعد جديد في 14 كانون الأول، رغم استمرار أعمال البناء والإنشاءات.وحذّروا من أن "الوعود المتكررة غير المدروسة" ترفع سقف توقعات المواطنين قبل أن تصطدم بتأجيلات متلاحقة، مؤكدين أن إنشاء مطار دولي يستوفي معايير منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" يتطلب وقتاً كافياً لاستكمال البنى التحتية والتجهيزات الفنية والحصول على التراخيص اللازمة.وشدد المجتمعون على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة الدولية، ولا سيما تجهيز المدارج وأنظمة الملاحة والهبوط، وتأمين فرق الإطفاء والإنقاذ، واستكمال منظومات الأمن والتفتيش، فضلاً عن إجراء اختبارات التشغيل التجريبي قبل استقبال المسافرين.كما دعوا إلى معالجة المخاطر البيئية المحيطة بالمطار، خصوصاً المكبات العشوائية التي تجذب الطيور وتهدد سلامة الطيران، وتحسين شبكة الطرقات والخدمات، مع إعطاء الأولوية لأبناء عكار والشمال في فرص التدريب والتوظيف.وأكدوا أن الهدف ليس توجيه انتقادات سلبية، بل ضمان تنفيذ المشروع وفق الأصول القانونية والفنية، بعيداً عن التسرّع والمزايدات السياسية.وفي الختام، طالبوا رئيس الحكومة بمواصلة التعاون مع الجهات المعنية والمجتمع المحلي، لضمان تحويل مطار القليعات إلى منشأة دولية آمنة ومستدامة، تشكّل رافعة اقتصادية وتنموية لعكار والشمال.