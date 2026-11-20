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أكد العماد رودولف هيكل أن تعمل على بسط سلطة كامل الأراضي ، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة انسحاب والحفاظ على الاستقرار الداخلي، مشدداً على أن الجيش لن يسمح بأي إشكال يهدد الأمن في البلاد.وجاء كلام هيكل خلال جلسة حوارية مع طلاب جامعة سيدة اللويزة (NDU)، أقيمت لمناسبة الذكرى الـ83 للاستقلال، بحضور رئيس الجامعة الأب الدكتور ناجي خليل وعدد من الشخصيات الرسمية والعسكرية والأكاديمية.وقال هيكل: "الجيش لن يسمح بأي إشكال داخلي يخل بأمننا، وهذه أولوية ووعد مبرم لجميع اللبنانيين وقناعة عند كل عسكري. إيماننا راسخ في رسالتنا ولن نفرّط بأمننا الداخلي".وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية عازمة على تنفيذ قرارات السلطة السياسية وفق خطوات مدروسة تضمن التنفيذ الصحيح، داعياً إلى الاستفادة من تجارب الماضي وتجنب تكرار الأخطاء.وتوجّه إلى الطلاب بالتأكيد أن والجيش بحاجة إلى طموحاتهم وقدراتهم، معتبراً أن المسؤولية الوطنية مشتركة، إذ يتولى الجيش حماية الأمن والاستقرار، فيما يسهم الشباب في بناء مستقبل البلاد من خلال والنجاح.وخلال الحوار، أجاب هيكل عن أسئلة الطلاب وهواجسهم بشأن الأوضاع في لبنان، محذراً من مخاطر المخدرات وداعياً إياهم إلى التعاون مع المؤسسة العسكرية لحماية المجتمع.، أكد رئيس الجامعة الأب ناجي خليل أن لا يكتمل إلا عندما تتولى المؤسسات الدستورية حصراً اتخاذ القرار الوطني، مشدداً على أهمية حماية الحريات وصون السيادة واحترام التعددية.واختُتم اللقاء برفع العلم اللبناني في ساحة الجامعة، وتبادل الدروع التذكارية، وتدوين قائد الجيش كلمة في السجل الذهبي للجامعة.