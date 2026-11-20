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أنهى منتخب للناشئين، تحت 17 عاماً، التصفيات الآسيوية في كرة القدم بفوزه على البحرين 2-1 في صلالة، ليكمل مشواره بأربعة انتصارات من أربع مباريات ويتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائيات كأس آسيا، المقررة في أوزبكستان في أيار 2027. لكن قيمة هذا الإنجاز لا تكمن في النتائج وحدها، بل في ما كشفته عن جيل يملك مقومات الاستمرار، وفي حجم التحدي الذي ينتظره أمام نخبة القارة.وتظهر الأرقام تفوقاً واضحاً، إذ سجل المنتخب 15 هدفاً واستقبل ثلاثة فقط، بعد فوزه على بروناي 7-0، وعُمان 2-1، والكويت 4-1، ثم البحرين. غير أن المباراة الأخيرة كانت الأكثر دلالة، فقد سيطر لبنان على الشوط الأول من دون أن يترجم فرصه، واستقبل هدفاً من خطأ في التغطية الدفاعية. لكن التبديلات التي أجراها المدرب رامي اللادقي بين الشوطين غيّرت إيقاع المباراة، فأدرك البديل جاد الزعبي التعادل، قبل أن يسجل محمد هدف الفوز قبل دقيقة من النهاية.ويتكرر هذا السيناريو بشكل لافت، فقد حُسمت مباراة عُمان أيضاً بهدف في الوقت بدل الضائع. ويدل ذلك على شخصية فريق لا ينهار عند التأخر، وعلى عمق في التشكيلة يسمح للمدرب بتغيير مسار المباراة من دكة البدلاء. كما أن الأهداف توزعت على أكثر من لاعب، بينهم مالك معركش وحمية وحسين كردي والزعبي، ما يعني أن الفريق لا يعتمد على نجم واحد. ويضاف إلى ذلك أن الجهاز الفني منح الفرصة لحارس مختلف عن مهدي مكي، أفضل حارس في بطولة غرب آسيا، وهو مؤشر على توافر بدائل في أكثر من مركز.ويكتسب هذا النجاح بعداً أكبر عند مقارنته بالدورة السابقة، حين فشل المنتخب في التأهل بعدما حل ثالثاً في مجموعته. أما اليوم، فقد جمع هذا الجيل لقب غرب آسيا، وهو أول لقب لمنتخب لبناني للذكور، ثم بطاقة التأهل القاري، في أقل من شهرين.لكن ما ينتظر الناشئين في طشقند مختلف تماماً، فالنهائيات تضم 16 منتخباً، بينها تسعة تأهلت مباشرة بحكم مشاركتها في للناشئين 2026، وهي أستراليا والصين واليابان وكوريا الجنوبية وقطر والسعودية وطاجيكستان وأوزبكستان المضيفة وفيتنام. ويدخل لبنان البطولة بين 13 منتخباً كانت تسعى للظهور الأول. والأهم أن أفضل ثمانية منتخبات في البطولة ستتأهل إلى كأس العالم للناشئين 2027 في قطر، ما يعني أن لبنان سيكون على بعد خطوة من حلم مونديالي غير مسبوق إذا نجح في تجاوز دور المجموعات.ويحتاج هذا الهدف إلى تحضير يتجاوز المعسكرات التقليدية، فالفارق مع منتخبات مثل اليابان وكوريا وأوزبكستان كبير بدنياً وتكتيكياً، وهي منتخبات تعتمد على أكاديميات منظمة ودوريات تمنح لاعبيها الشبان دقائق لعب منتظمة. لذلك، فإن الأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة، سواء عبر خوض مباريات ودية أمام منتخبات أقوى، أو عبر متابعة اللاعبين مع أنديتهم لضمان مشاركتهم.وفي وقت فشل فيه المنتخب الأول في التأهل إلى كأس آسيا 2027، يقدم الناشئون نموذجاً لما يمكن أن يحققه العمل المنظم على مستوى الفئات العمرية. ويبقى التحدي الحقيقي أمام الاتحاد اللبناني في الحفاظ على هذا الجيل وتطويره، كي لا يتحول الإنجاز إلى ذكرى جميلة، بل إلى بداية مشروع يصل بهؤلاء اللاعبين إلى المنتخب الأول.