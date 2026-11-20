يترقب سياسيون ومحللون الكلمة التي سيلقيها رئيس الجمهورية جوزاف عون
، غدًا، بمناسبة ذكرى الاستقلال
، وسط اهتمام بما ستحمله من مواقف حيال الملفات السياسية والأمنية المطروحة على الساحة اللبنانية
.
ويأتي هذا الترقب في أعقاب المواقف التي أطلقها عون خلال إطلالته الأخيرة عبر قناة "دجلة" العراقية
، والتي اتسمت بلهجة أكثر حزمًا ووضوحًا في مخاطبة "حزب الله
" مباشرة، بعدما كان يتجنب تسميته صراحة في أكثر من مناسبة، مكتفيًا بالإشارة إليه بعبارة "الآخرين".
وبحسب المعنيين، تكتسب كلمة عون أهمية خاصة، إذ يُنتظر أن يحدد خلالها ثوابت لبنان
للمرحلة المقبلة، ولا سيما في ما يتعلق بمسار المفاوضات مع إسرائيل
، ومستقبل الوضع في الجنوب، وملف السلاح، في ظل التطورات التي تفرض تحديات سياسية وأمنية على البلاد.