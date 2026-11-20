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يترقب سياسيون ومحللون الكلمة التي سيلقيها رئيس الجمهورية ، غدًا، بمناسبة ذكرى ، وسط اهتمام بما ستحمله من مواقف حيال الملفات السياسية والأمنية المطروحة على الساحة .ويأتي هذا الترقب في أعقاب المواقف التي أطلقها عون خلال إطلالته الأخيرة عبر قناة "دجلة" ، والتي اتسمت بلهجة أكثر حزمًا ووضوحًا في مخاطبة " " مباشرة، بعدما كان يتجنب تسميته صراحة في أكثر من مناسبة، مكتفيًا بالإشارة إليه بعبارة "الآخرين".وبحسب المعنيين، تكتسب كلمة عون أهمية خاصة، إذ يُنتظر أن يحدد خلالها ثوابت للمرحلة المقبلة، ولا سيما في ما يتعلق بمسار المفاوضات مع ، ومستقبل الوضع في الجنوب، وملف السلاح، في ظل التطورات التي تفرض تحديات سياسية وأمنية على البلاد.