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إلا أن اللافت في برقية التهنئة كان ما أورده عن "القرارات الشجاعة" التي اتخذتها ، داعيًا عون إلى "اغتنام هذه الفرصة". وهي عبارة تطرح تساؤلات بشأن الملفات التي يقصدها الرئيس الأميركي، والخطوات التي ينتظرها من لبنان.وفي هذا الإطار، أفاد مصدر أميركي لـ" " بأن دعوة ترامب تتصل بملفين أساسيين.الأول، نزع سلاح " "، إذ يرى ترامب، بحسب المصدر، أن لا يزال مترددًا في اتخاذ خطوات حاسمة في هذا الاتجاه.أما الثاني، فيتعلق بالسلام، خصوصًا أن لبنان وقّع اتفاق الإطار في 25 حزيران، واتخذ بذلك خطوة أولى، وإن كانت محدودة، في هذا المسار.