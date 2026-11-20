هنّأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الجمهورية جوزاف عون والشعب اللبناني لمناسبة الذكرى الثالثة والثمانين لاستقلال لبنان، التي تصادف في 22 تشرين الثاني.
إلا أن اللافت في برقية التهنئة كان ما أورده ترامب
عن "القرارات الشجاعة" التي اتخذتها الحكومة اللبنانية
، داعيًا عون إلى "اغتنام هذه الفرصة". وهي عبارة تطرح تساؤلات بشأن الملفات التي يقصدها الرئيس الأميركي، والخطوات التي ينتظرها من لبنان.
وفي هذا الإطار، أفاد مصدر أميركي لـ"لبنان 24
" بأن دعوة ترامب تتصل بملفين أساسيين.
الأول، نزع سلاح "حزب الله
"، إذ يرى ترامب، بحسب المصدر، أن الرئيس عون
لا يزال مترددًا في اتخاذ خطوات حاسمة في هذا الاتجاه.
أما الثاني، فيتعلق بالسلام، خصوصًا أن لبنان وقّع اتفاق الإطار في 25 حزيران، واتخذ بذلك خطوة أولى، وإن كانت محدودة، في هذا المسار.