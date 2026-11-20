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حذّر لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية في من تنامي ما وصفه بـ"الإعلام التطبيعي" في ، معتبراً أن بعض البرامج الإعلامية باتت تروّج للرواية وتساهم في نشر أفكار تتعارض مع والقوانين .وأشار اللقاء، في بيان، إلى أن الإعلام يفترض أن يؤدي دوراً أساسياً في نشر الوعي والمعرفة وتعزيز ، منتقداً ما اعتبره تحوّل بعض المنابر إلى أدوات للترويج لإسرائيل وسياساتها، على حساب دور في الدفاع عن لبنان وسيادته.ولفت البيان إلى أن أحد البرامج التلفزيونية أثار أخيراً ردود فعل وإشادات من منصات إسرائيلية، معتبراً أن ما جرى يستدعي مساءلة الجهات المعنية بشأن مدى الالتزام بالقوانين اللبنانية التي تجرّم التعامل مع والترويج لها.ودعا اللقاء والوزارات المختصة إلى وضع ضوابط واضحة لهذه البرامج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، محذّراً من تداعيات ما وصفه بـ"التحريض الطائفي والتسويق لفكرة إسقاط العداء بين لبنان وإسرائيل" على الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي.