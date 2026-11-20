حذّر لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع
من تنامي ما وصفه بـ"الإعلام التطبيعي" في لبنان
، معتبراً أن بعض البرامج الإعلامية باتت تروّج للرواية الإسرائيلية
وتساهم في نشر أفكار تتعارض مع المواقف الوطنية
والقوانين اللبنانية
.
وأشار اللقاء، في بيان، إلى أن الإعلام يفترض أن يؤدي دوراً أساسياً في نشر الوعي والمعرفة وتعزيز الوحدة الوطنية
، منتقداً ما اعتبره تحوّل بعض المنابر إلى أدوات للترويج لإسرائيل وسياساتها، على حساب دور المقاومة
في الدفاع عن لبنان وسيادته.
ولفت البيان إلى أن أحد البرامج التلفزيونية أثار أخيراً ردود فعل وإشادات من منصات إسرائيلية، معتبراً أن ما جرى يستدعي مساءلة الجهات المعنية بشأن مدى الالتزام بالقوانين اللبنانية التي تجرّم التعامل مع إسرائيل
والترويج لها.
ودعا اللقاء الحكومة اللبنانية
والوزارات المختصة إلى وضع ضوابط واضحة لهذه البرامج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، محذّراً من تداعيات ما وصفه بـ"التحريض الطائفي والتسويق لفكرة إسقاط العداء بين لبنان وإسرائيل" على الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي.