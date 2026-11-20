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مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"جلسة مجلس الأمن الدولي المغلقة في شأن اكدت على البديهيات مع تجديد مخرجاتها التأكيد على الدعم للبنان ولسيادته ومساندة اليونيفيل والتمسك بالقرار 1701.في المقابل وعلى الأرض يواصل جيش الاحتلال سياسة التدمير الممنهج مع توسيع عمليات نسف القرى والبلدات في إطار الإبادة العمرانية التي ينتهجها منذ بدء حربه على لبنان حيث تركزت اليوم في بلدتي حداثا وزوطر الشرقية بالتوازي مع استمرار الاعتداءات اليومية التي شملت مناطق عدة.وعشية عيد الاستقلال الثالث والثمانين يتوجه رئيس الجمهورية جوزاف عون مساء غد السبت برسالة إلى اللبنانيين وذلك خلال الاحتفال الذي سيقام لرفع الجهة الخارجية من نفق نهر الكلب.إقليميا وفي ظل تصاعد التوتر على أكثر من جبهة يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتجه إلى إرجاء حسم قراره بشأن شن ضربات عسكرية واسعة جديدة ضد إيران إلى ما بعد مطلع العام المقبل.ترامب الذي أكد في أكثر من مقابلة إعلامية أنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ قرار بشأن إيران أبقى خياراته مفتوحة بين التصعيد العسكري وإمكان التوصل إلى تسوية مكتفيا بالإشارة إلى أن ما بعد الأول من كانون الثاني المقبل سيكون موعدا أكثر وضوحا لتحديد الخطوة الأميركية المقبلة.وأما طهران فسارعت إلى الرد على الاتهامات الأميركية المتعلقة بتطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية إذ اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن هذه الاتهامات تهدف إلى إثارة المخاوف وتوفير مبررات لعمل عسكري ضد بلاده مستحضرا تجربة الغزو الأميركي للعراق عام 2003 ومحذرا من تكرار ما وصفه بتضليل الرأي العام لتبرير الحرب.وعلى خط إقليمي آخر ارتفع منسوب التهديدات بين السعودية واليمن مع مطالبة التحالف المدنيين بإخلاء ميناء الحديدة في خطوة قابلتها القوات المسلحة اليمنية بتصعيد في الموقف إذ أعلن متحدثها يحيى سريع اعتبار ميناء جدة وسائر الموانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر أهدافا لها.مقدمة الـ"أم تي في"الاجواء الاحتفالية بالاستقلال تسيطر على لبنان.ولكن الاستقلال، مفهوما وممارسة،يبدو ناقصا ككل عام. فالسلطة عندنا لم تحقق حتى الان حصر السلاح، وقرار الحرب والسلم ليس في يدها . وقبل يومين من 22 تشرين الثاني، عيد الاستقلال، راقب اللبنانيون بحسرة ما يحصل في العراق.فالحكومة العراقية قالت بحصر السلاح في جرف الصخر ونفذته. واعطت مهلة لتنفيذ القرار و التزمت به.ورئيس الحكومة العراقية علي الزيدي اشرف شخصيا على العملية، وقد خاطب الجنود من مركز العمليات المشتركة في بغداد مؤكدا ان القرار الحكومي ثابت وان لا سلاح خارج سلطة الدولة، ولا سلاح الا سلاح العراق. هكذا انكفأت جماعة كتائب ولم تواجه, مع انها اقوى فصيل مسلح شيعي حليف لايران في العراق، ولم تدخل في أي مواجهة.ترى، اليس على المسؤولين عندنا ان يتعظوا مما حصل في العراق؟واليس علينا كلبنانيين مؤمنين بالاستقلال ان نأمل في رؤية مشهد جرف الصخر يتحقق على كل الاراضي ؟ومتى تستعيد الدولة عندنا ثقتها بنفسها فتدرك انها وحدها الدولة؟ومتى تدرك حكومتنا ان عليها ان تكون حكومة فعلية لا حكومة على الورق فقط؟ومتى يكون عندنا علي الزيدي اللبناني؟في هذا الوقت التحقيقات بخصوص خلية حزب الله في الشمال مستمرة. واللافت ان الحزب، وبدلا من ان يسكت وينكفىء لمخالفته القوانين ولأنه كان يخطط لامر ما في الشمال، فانه انتقل الى الهجوم عبر نائبه حسين الحاج حسن.فالاخير اتهم السلطة وبعض الاجهزة الامنية والقضائية بتنفيذ توقيفات تعسفية.فاي وقاحة اكبر من هذ الوقاحة؟وكيف لمتهم ان يقلب الادوار ويصبح متهما؟واكثر: كيف لحزب حظر نشاطه الامني والعسكري ان يستمر بنشاطه كأن لا وجود لسلطة، او كأنه هو السلطة؟مقدمة "المنار"العدو يصعد جنوبا ويوسع رقعة اعتداءاته وحدة تفجيراته، فيما يواصل توسيع تدخلاته وصولا للقضاء، ويحرك منابره المسعورة وشاشاته المأجورة للتنكيل بالجيش اللبناني وتسويق مشروع الاستسلام.فعلى أعتاب عيد الاستقلال الجريح، استقلت السلطة القضاء للمضي بالبلد إلى المجهول، ولم يكفها تشريع الاحتلال وجرائمه في اتفاق إطارها ونتائج مفاوضاتها، ثم البكاء على أطلالها، بل أطلت بأسوأ ما لديها من أداء يطيح بكل عناوين الدستور والميثاق وفصل السلطات، وسلطت كل حقدها لتسيير التحقيقات في حادثة اعتقال شبان في جرود الكورة، لجر البلد إلى ما يهواه الأميركي ويتمناه الاسرائيلي.فالادعاء على شبان لبنانيين أوقفتهم القوى الأمنية لتواجدهم في جرود الكورة، دون أي أساس قانوني، لن يمر مرور الكرام، والاعتقال التعسفي هذا، وما رافقه من تسريبات متعمدة لتفاصيل التحقيقات إلى وسائل الإعلام، وترويج روايات مفبركة وأخبار مختلقة، يشكل مسارا خطيرا يضع السلطة وبعض أجهزتها أمام المساءلة حول خلفيات هذه الممارسة وأهدافها، ومدى خضوعها للضغوط والتدخلات الخارجية، كما قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن، الذي حذر من أن استمرار هذه الممارسات يجعل السلطة في موقع المعتدية على شعبها، ويضرب الثقة بالمؤسسات المعنية بصون الحقوق وحفظ الأمن والسلم الأهلي والاستقرار.فأين الحكمة من مثل هكذا ممارسات؟وعلام يراهن هؤلاء؟وهل هم قادرون على تحمل تداعيات هذا النهج الخطير وكل ما ينتج عن الإصرار عليه؟أم يريدون الوطن على شاكلة النشيد الوطني المتكسر على شاشتهم، أو الـ"كيباه" التي يرفعونها بدلا من العلم اللبناني، عنوانا لاحتفالهم في عيد الاستقلال؟في المنطقة، يرتفع صراخ أسيادهم مع ترنح مشروعهم الذي يخنقه الوقت من مضيق هرمز إلى باب المندب.وقد عاجلته ايران بالإعلان أن تحركات العدو ستؤدي إلى تغيير في عقيدتها الدفاعية، كما قال قائد حرسها الثوري الإسلامي، اللواء أحمد وحيدي.مقدمة الـ"أو تي في"من الصين إلى جنوب لبنان، تتباعد المسافات وتتشابه الأسئلة: هل تتحول التفاهمات الدولية إلى خطوات تخفف التوتر، أم يبقى الشرق الأوسط ينتظر ما تقرره العواصم الكبرى؟القمة التي جمعت رؤساء وروسيا والصين انتهت بإعلان يدعو إلى إصلاح ، وضمان استقرار إمدادات الطاقة، وفتح حوار لخفض المخاطر النووية.عناوين كبيرة، لكن الإعلان لم يتضمن اتفاقا بشأن إيران أو خطة معلنة لمعالجة أزمات المنطقة.وفي الملف الإيراني، ما زالت الدبلوماسية تتحرك من دون أن تنجح في فك العقدة الأساسية.باكستان تؤكد استمرار وساطتها بين واشنطن وطهران، ولكنها تقر بأن تنفيذ مذكرة التفاهم التي توصل إليها الطرفان لا يزال متعثرا.وبين الضغوط والمطالب المتبادلة، يبقى السؤال: هل تفتح الاتصالات الجارية باب التسوية، أم يطول أمد التوتر بما يحمله من أخطار على المنطقة وأسواق الطاقة؟.ولبنان، كعادته، معني بما يجري حوله وبما يتأخر في حسمه داخليا. فمهمة اليونيفيل تنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول المقبل، لتبدأ بعدها عملية انسحاب منظم.فرنسا تتحدث عن ترتيبات أمنية تحول دون حصول فراغ في الجنوب، فيما لا يزال شكل الحضور الدولي اللاحق قيد البحث.ولكن أي ترتيب يحتاج، قبل كل شيء، إلى جيش لبناني قادر على الانتشار، وإلى انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة ضمن مسار واضح.أهل الجنوب يحتاجون إلى ضمانات تمكنهم من العودة إلى بيوتهم والعيش فيها بأمان.وفي الداخل، لا تنتظر الأزمة المعيشية نتائج القمم أو مصير القوات الدولية.العائلات تواجه ارتفاع كلفة الغذاء والنقل والخدمات، فيما يتوقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد اللبناني هذا العام وارتفاع التضخم، مع تراجع إضافي في القدرة الشرائية.وفوق أعباء الأسعار، تعود الإضرابات المصرفية لتذكر اللبنانيين بأن أزمتهم المالية ما زالت بلا حل يعيد الثقة ويحفظ حقوق المودعين.وعلى أبواب عيد الاستقلال، تبدو المطالب واضحة: سيادة على كامل الأرض، وسلطة للدولة على قرار الأمن، واقتصاد يتيح للناس العيش من عملهم.هذه هي الملفات التي تنتظر أجوبة من المسؤولين اللبنانيين، مهما كانت نتائج القمم في الخارج.مقدمة الـ"أل بي سي"الحرب السعودية الحوثية مستعرة، والتهديدات الحوثية بلغت مستوى غير مسبوق:المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، وفي بيان شديد اللهجة، قال: "نحذر جميع الموظفين والعاملين والمتواجدين بالقرب من الموانئ السعودية على البحر الأحمر بإخلائها فورا والابتعاد عنها، وندعو جميع شركات الملاحة لإخلاء سفنها من هذه الموانئ فورا".أضاف سريع أن على شركات الطيران تجنب الأجواء السعودية "لأنها ستكون مسرحا لعملياتنا في خلال الساعات القادمة"، مستثنيا المجال الجوي القريب من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.وأعلنت الجماعة أنها استهدفت محطة كهرباء في الشقيق بجنوب السعودية وميناء في جازان.هي المرة الأولى التي ترتفع فيها لهجة الحوثيين إلى هذا المستوى، وتضع السعودية تحت الخطر، فماذا يعني هذا التصعيد؟وكيف سترد المملكة على هذا التهديد؟وهل من علاقة بين تراجع إيران في العراق، وتصعيد الحوثيين؟الأمور متشابكة ومعقدة.في سياق آخر، تواصل الولايات المتحدة الأميركية الضغط على إيران.مسؤولون من وزارة الخزانة الأميركية التقوا هذا الأسبوع بمسؤولين في سنغافورة وماليزيا، من بينهم مسؤولون بجهات تنظيمية وهيئات للأمن القومي، لتحذيرهم من مخاطر محتملة قد يواجهونها إذا لم يلتزموا بالعقوبات الأميركية المفروضة على إيران.في ملف تشكيل الحكومة الإسرائيلية، الطبخة ما زالت متعثرة ولم تنضج بعد.رئيس الوزراء المكلف غادي آيزنكوت أعلن أنه لا يرغب في أن يطول أمد المفاوضات الرامية لتشكيل حكومة جديدة، في وقت تراوح هذه المفاوضات مكانها.وتعد هذه التصريحات بمثابة تحذير لفريقه السياسي المنقسم بشأن السبل الواجب اتباعها للحصول على أكثرية لتشكيل حكومة، بين التحالف مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينيا، أو إبرام اتفاق مع الأحزاب العربية، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو.وقال آيزنكوت في رسالة مطولة نشرها على موقع أكس "على الكل أن يفهم إني لا أنوي ترك الأمر يطول، وعندما يحين الوقت سأعرض حكومة جديدة على البرلمان".الوضع في لبنان ليس أفضل حالا. سباق مع الوقت من الآن حتى آخر السنة للتفتيش عن بديل لليونيفيل.مقدمة "الجديد"يقف لبنان بين اقتراب حلول ذكرى استقلال موعود وبين انتظار غير معروف لاكتمال مصير المنطقه بتفاهماتها او بحروبها.وما بين الاثنين تبقى السيادة منقوصة مع استمرار الاحتلال الاسرائيلي في الجنوب وبقاء الاعتداءات اليومية على القرى والبلدات والتلال.والدولة تراهن على مفاوضات ومسار قد يؤدي الى النهايات المرتقبة وتتمسك ببسط سلطتها على كامل اراضيها وبحصرية السلاح في يدها.وعلى ذكرى الاستقلال أبرق الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى رئيس الجمهورية جوزاف عون معتبرا ان امام لبنان فرصة لاطلاق نهضة جديدة وهو سيسلك مسارا نحو مزيد من السيادة والاستقرار والسلام مع جيرانه.الرئيس أبرق بالذكرى والسفير تحرك على الارض.وما بين اليرزة وزحلة مرت مواقفه على طريق الأمن والسياسة والاقتصاد، ففي وزارة الدفاع التقى 'الميشالان' منسى وعيسى من دون ان يكون الهيكل ثالثهما.واما مقادير اللقاء فكانت مؤلفة من اتفاق الاطار الى مستقبل اليونيفل والصيغ المقترحة للمرحلة المقبلة مع تشديد وزير الدفاع ميشال منسى على وقف الاعتداءات الاسرائيلية والانسحاب من الاراضي اللبنانية بما يتيح للجيش اللبناني استكمال انتشاره وبسط سلطة كامل اراضيها.وأما حديث الاقتصاد، فكان من نصيب زحلة التي زارها السفير ميشال عيسى متحدثا عن جذب الاستثمارات الاميركية وتوسيع التبادل التجاري وضرورة ارساء اصلاحات مالية شاملة تتوافق والمعايير الدولية.وعلى مقياس المعايير الاممية يستعد ملف اليونيفل لدخول مراحله المفصلية ما دفع مجلس الامن الى تكثيف مشاوراته.وعلى هذه النقطة وضع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش علامة الحذر من ازدياد التحديات امام لبنان وضرورة التوصل الى اتفاق سياسي يحدد اطارا امميا بديلا لمواصلة تنفيذ الـ 1701، والاتفاق المنشود مؤمن داخليا ومعقود اللواء على التمسك بشرعية القرار.وبختم رئاسي ثلاثي ويبقى ان تتفق الامم المقررة على الصيغة البديلة وفي هذا السياق تقول معلومات الجديد إن العمل جار على قاعدة شراء الوقت بحيث يتم البحث بخروج تدريجي لعناصر اليونيفل بعد انتهاء المهمة بما يؤمن عدم الوقوع في الفراغ التام على مدى الاشهر الستة المقبلة وبعدها.وبحسب المصادر الدبلوماسية يتم وضع قرار في مجلس الامن يتضمن بعضا من اتفاق الاطار تحت عباءة ال 1701، حيث من المفترض ان يصدر قبل آخر العام علما ان النص النهائي لم يكتب بعد والتفاوض ما زال جاريا على الخط الاميركي الفرنسي وسيستكمل على مستوى سفيري البلدين في الامم المتحدة خصوصا ان فرنسا هي صاحبة القلم في مجلس الامن اي انها المسؤولة عن الصياغة ولو انها ليست وحدها المسؤولة عن المضمون.وبعيدا من العنوان اللبناني في اروقة الامم يبقى ترديد لصدى قمة الثلاثة في الصين.وفي تصريحات اليوم التالي، لفت كلام الرئيس الاميركي دونالد ترامب من انه ليس مستعجلا لاتخاذ اي قرار بشأن ايران معطوفا على اعلان وزير خزانته، عبور اكبر كمية من النفط الخام مضيق هرمز منذ بدء الصراع، فهل بردت الصين محركات الحرب؟أم ان التأجيل هو لمزيد من التحضير مع بقاء احتمال المفاجآت على الارض وفي التصريحات؟.ومن حديث الحروب الى نقطة الضوء في زمن الصراعات حيث اتسعت على امتداد الفضاء الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي وأمنيات المتابعين مناسبة الاحتفال بعيد ميلاد السيدة فيروز التي بقي صوتها ثابتا في الوجدان اللبناني والعربي، وبقيت المساحة الوحيدة التي لم تستطع حروب الارض ان تصادرها، فغدا صوتها وطنا يجمع المتخاصمين ويرفع راية الحب والضوء والصفاء.