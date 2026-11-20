أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان تصعيداً ميدانياً، مع تكثيف القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية، وسط غارات جوية وتفجيرات وقصف مدفعي.
ففي بلدة الخيام، نفّذت القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة، بالتزامن مع سماع دويّ انفجارات، يُرجّح أن يكون أحدها ناجماً عن تفجير منزل.
وتزامن ذلك مع تنفيذ القوات الإسرائيلية أعمال تجريف لأشجار الزيتون في تلة الشريقة في البلدة، فيما أفاد أهالٍ بسماع أصوات آليات عسكرية تحرّكت في المنطقة، إضافة إلى تسجيل عمليات تفجير داخل المدينة.
وفي زوطر، سُجّلت عمليات تمشيط متقطعة، فيما دوّى انفجار ضخم في زوطر الشرقية.
ميدانياً أيضاً، شنّ الطيران الإسرائيلي ثلاث غارات على بلدة حداثا، فيما تعرّضت كفرتبنيت لقصف مدفعي وعمليات تفجير، وطال قصف مدفعي أطراف بلدة ميفدون.