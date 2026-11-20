شهدت مناطق عدة في تصعيداً ميدانياً، مع تكثيف القوات عملياتها العسكرية، وسط غارات جوية وتفجيرات وقصف مدفعي.

ففي بلدة ، نفّذت القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة، بالتزامن مع سماع دويّ انفجارات، يُرجّح أن يكون أحدها ناجماً عن تفجير منزل.

وتزامن ذلك مع تنفيذ القوات الإسرائيلية أعمال تجريف لأشجار في تلة الشريقة في البلدة، فيما أفاد أهالٍ بسماع أصوات آليات عسكرية تحرّكت في المنطقة، إضافة إلى تسجيل عمليات تفجير داخل المدينة.

وفي ، سُجّلت عمليات تمشيط متقطعة، فيما دوّى انفجار ضخم في زوطر الشرقية.

ميدانياً أيضاً، شنّ ثلاث غارات على بلدة حداثا، فيما تعرّضت كفرتبنيت لقصف مدفعي وعمليات تفجير، وطال قصف مدفعي أطراف بلدة ميفدون.