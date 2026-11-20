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تفيد المعطيات أن المشاورات بشأن القوة البديلة عن اليونيفيل ستتكثف قريباً من دون أن يعني أن هذه القوة ستبصر النور في هذا الشهر او أن هناك موعداً حُدِّد لهذه الغاية، مشيرة الى أن المرحلة السائدة في هي مرحلة ترقُّب لمسار الملفات الخارجية.وكانت مشاورات مجلس الأمن الدولي المغلقة حول لبنان التي استمرت على مدى يومين، انتهت من دون التوصل الى اتفاق حول صيغة واحدة لتشكيل قوة أممية تحل محل قوات اليونيفيل عند انتهاء مهامها في ٣١ كانون الاول المقبل.وقالت مصادر رسمية تابعت جلسات المشاورات لـ«اللواء»:أن المداولات لن ترسوَ على ما يبدو قي وقت قريب على حل توافقي وستأخذ وقتها،وقد لا تصل الى نتيجة في الوقت المحدد لإنتهاء مهام اليونيفيل. فبعض الدول والتي تمثل ثلث اعضاء المجلس مثل والصين وباكستان ترى أن قرار انهاء مهام اليونيفيل اتُخذ في ظروف مختلفة عن الظروف الحالية التي تستدعي بقاءها او التمديد لها او انشاء قوة اخرى.وثمة طرح يتبناه يقوم على أنه طالما أن قوات اليونيفيل ستبقى فترة من الوقت بعد انتهاء تفويضها رسمياً فما يمنع أن تبقى خلال فترة انسحابها المتدرِّج كقوة مراقبة وإفادة الى حين التو صل الى اتفاق. وبذلك يكون لبنان كمن يشتري وقتاً اضافياَ لبقاء مهام أساسية لليونيفيل. هذا عدا عن أن لليونيفيل نحو ٢٢ موقعا داخل ما يسمى الخط الاصفر الذي حدده الاحتلال لا يمكن أن تخليها وتسلمها لقوة احتلال.بينما الجانب يقدم افكارا اخرى جوهرها التنسيق المباشر بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال، ودمج القرار ١٧٠١ بإتفاق الاطار،وهذا امر مرفوض بالمطلق من لبنان لأنه يكرس شرعية الاحتلال.كما أن الدمج مرفوض داخلياً من قبل الثنائي الذي حدد موقفه السلبي من اتفاق الاطار مراراً على لسان الرئيس وحزب الله.لكن المصادر اوضحت أن الاميركي بات اكثر عقلانية واقتنع بخطورة حصول فراغ امني في الجنوب، لكنه يسعى الى صيغة قابلة للتنفيذ، أي مقبولة من لبنان واسرائيل، وهذا نتيجة وصول صدى الموقف اللبناني الرئاسي الموحَّد بأن لا حل مقبولا الا بغطاء أممي. لكن المصادر الرسمية تؤكد ان لبنان لا يستطيع ان يتبرأ من اتفاق الإطار لأن الاميركي عندها سيدير ظهره للبنان ويترك تتصرف على هواها.واوضحت المصادر أن موقف المجموعة العربية الذي يعبِّر عنه مندوب البحرين يتبنى الموقف اللبناني في اي صيغة يمكن التوصل اليها.وحسب معلومات «اللواء» فإن أبلغ الفرنسيين الذين تواصلوا معه قبل زيارة والتز والموفد السعودي يزيد بن فرحان، لإستطلاع موقفه من تعديل القرار، فجاء جوابه حاسما: نحن مع القرار 1701 وضد تغييره، وأي طرح يتجاوز هذا القرار، ولا سيما اذا كان مرتبطاً باتفاق الاطار، مرفوض جملة وتفصيلاً.وتعمل فرنسا على تسويق قرار جديد يتضمن: اسقاط اتفاقية الهدنة من القرار الجديد، وإنشاء مناطق أمنية واقتصادية عند الحدود.وفي المعلومات أن تتولى القوة الجديدة مهمة التحقق من تنفيذ الترتيبات الامنية المنصوص عليها في اتفاق الاطار، مع توسيع نطاق انتشارها ليشمل شمال الليطاني، ويجري البحث في منحها هامش حركة اوسع، بحيث لا يكون تحركها محصورا بوجود الجيش اللبناني او مرتبطا بمرافقته، بما يطرح تساؤلات جوهرية حول طبيعة العلاقة التي ستقوم بين القوات الجديدة والمؤسسة العسكرية ، والجهة التي ستحدد آليات تحركها ومهماتها الميدانية.ويجري البحث في أن يكون عديد القوة الجديدة نحو 500 عنصر..وتتحدث المعلومات عن وضع القرار الجديد تحت الفصل السابع من ميثاق ، والمخاوف من تحوُّلها الى قوة لا توفر الاستقرار، إذا ما نظر إليها السكان كقوة عدوة.وكتبت" الديار": امام اللبنانيين اسابيع ساخنة حتى 31 كانون الاول، موعد انتهاء مهام القوات الدولية في الجنوب، من دون الوصول الى تصور دولي مشترك، وصيغة مقبولة لادارة المرحلة المقبلة على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، في ظل الرفض الاميركي التجديد للقوات الدولية، بموجب القرار 1701.وحسب المتابعين لاجواء الاتصالات، فان الموفد الاميركي والتز سمع في لبنان وجهتي نظر متناقضتين كليا، فبعبدا والسراي كانتا على موجة واحدة متناغمة مع الطرح الاميركي- الفرنسي القائم على الدمج بين «الاطار» والـ1701، والذهاب الى مجلس الامن الدولي لاعطاء الاتفاق الشرعية الدولية والغطاء الاممي، فيما سمع كلاما مختلفا في عين التينة، عنوانه التمسك بالقرار 1701 بكافة مندرجاته، ورفض كل المقترحات الاميركية للتعديلات على الـ 1701، والتمسك بالاتفاق الذي وقع في 29 تشرين الثاني 2024.وحسب التسريبات من ، فان فرنسا ستذهب الى مجلس الامن حاملة المشروع المشترك، ومضمونه «اتفاق الاطار» والتواصل المباشر بين الجيشين اللبناني و«الاسرائيلي»، وإنشاء لجنة مشتركة اميركية – «اسرائيلية»- لبنانية، تتولى معالجة الاشكالات وعمليات التحقق، في موازاة تشكيل قوة اممية من 400 عنصر بقيادة ضابط فرنسي، تتولى المراقبة وليس لها أي صلاحيات وغير خاضعة لقيادة الامم المتحدة.وفي التسريبات، ان الاتصالات الاميركية - متواصلة، وهناك تفاهم على العناوين الرئيسية. وقد شملت الاتصالات المسؤولين السعوديين، الذين اعطوا الموافقة المبدئية على الصيغة الاميركية - الفرنسية، لكن المعلومات تشير ايضا، بان الموقفين الروسي والصيني لم يحسما حتى الآن، رغم الاتصالات الاميركية مع الجانبين لتجنب «الفيتو»، ولم تتلق واشنطن جوابا نهائيا في هذا الشان.وفي هذا الاطار، كشفت معلومات مؤكدة ان رسائل تركية وصلت الى المسؤولين، عن تحفظ أنقرة على الصيغة الجديدة المسربة عن 1701، ونقل بلال اردوغان الاعتراضات الى المسؤولين خلال زيارته الى بيروت، وابدى حرص بلاده على المشاركة في القوة الاممية المزمع تشكيلها، لكن الطرح قوبل بالرفض الاسرائيلي القاطع.