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من المرتقب ان تحدد قاضية التحقيق العسكري الأولى غادة أبو علوان خلال الساعات المقبلة،مواعيد جلسات استجواب الموقوفين الخمسة من " " الذين تم توقيفهم الأسبوع الماضي في أعالي جرود قضاءَي البترون وبشري.و أفادت معلومات لـ"النهار" بأنّ الخلية التي كُشف عنها ليست المجموعة الوحيدة، مشيرةً إلى أنّ أفرادها كانوا ينفّذون عمليات استطلاع ميداني في المنطقة. وبحسب المعلومات، سُجّلت تناقضات في إفادات أفراد المجموعة، فيما تبيّن أنّ بلال الأسعد يعرف أقضية جيداً، بحكم تنقّله بين مناطقها بائعاً لقطع غيار السيارات. كما أنّ عائلته كانت تقيم في حي الزقاق في طرابلس قبل عام 2008.وأفادت معلومات "نداء الوطن" بأنّ مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية استدعى أربعة قياديين آخرين في "حزب الله" للتحقيق، بالتزامن مع إحالة الملف والموقوفين الخمسة إلى قاضية التحقيق العسكري غادة أبو علوان، بعد الادّعاء عليهم بجرائم تتعلّق بتأليف فصائل مسلّحة من دون رضى السلطة، وتجنيد عناصر وتجهيزهم بأسلحة فردية ومتوسّطة بقصد النيل من سلطة الدولة. ومن المقرّر أن تباشر قاضية التحقيق استجواب الموقوفين مطلع الأسبوع المقبل، مع احتمال إصدار مذكّرات توقيف وجاهية بحقّهم.اضافت" نداء الوطن": نقل عن مصدر رسمي أن ما تروّج له بعض وسائل إعلام الممانعة في شأن ملابسات توقيف خلية الجرود والادعاء على خمسة شبان من حزب الله، يصور الوقائع بصورة معاكسة تماماً.وأوضح أن المسؤولين الأمنيين والقضائيين أبلغوا رئيس الجمهورية أن استكمال المعطيات المتوافرة، ولا سيما بعد تجميع الوثائق التي كانت في حوزة العناصر الخمسة المشتبه بهم، أظهر توافر أدلة كافية للاشتباه في قيامهم بأعمال مشبوهة، بما يبرر الادعاء عليهم.وأضاف أن مضمون الوثائق كشف بوضوح عن معطيات تتيح الانتقال إلى مرحلة الادعاء، وهو ما دفع المسؤولين الأمنيين والقضائيين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإبلاغ الرئيس عون بأن الملف بات يتضمن ما يكفي من الأدلة لاتخاذ هذه الخطوة. وشدد المصدر على أن ما نُشر عن إبلاغ حزب الله بفحوى الاتصالات والقرار المتخذ، لا يمت إلى الحقيقة بصلة.وأشارت معلومات الى ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم أعاد استدعاء بلال اسعد الذي ينتمي إلى حزب الله في ملف توقيف الشبان الخمسة ليمثل أمامه للمرة الثانية بعد تركه في المرة الاولى رهن التحقيق.وكتبت" الشرق الاوسط": تتغير طبيعة تعاطي الدولة مع «حزب الله» بعد عقود من التعايش السياسي والمؤسساتي مع نفوذه وسلاحه، في ظل تحولات عسكرية وإقليمية أعادت طرح حصرية السلطة بيد المؤسسات الشرعية. ويكشف المسار، من اتفاق الطائف إلى قرارات الحكومة الأخيرة، عن انتقال من التسويات التي حكمت العلاقة إلى محاولات فرض الرقابة والمساءلة.في المرحلة السابقة، كان النفوذ المنسوب إلى الحزب يظهر في ملفات شديدة الحساسية، من حركة البضائع والرقابة الجمركية إلى الملفات القضائية والأمنية. وشكّل مطار إحدى أبرز نقاط الاشتباك: ففي مايو (أيار) 2008، أدّى قرار حكومي بإقالة المسؤول عن أمنه، بالتزامن مع قرار يتعلق بشبكة اتصالات الحزب، إلى مواجهات مسلحة كشفت عن صعوبة فرض قرارات السلطة التنفيذية. وفي المرفأ والمعابر البرية، تكررت اتهامات بوجود مسارات للبضائع لا تخضع للتفتيش المعتاد. وينقل عن مسؤولين سابقين أن «الحاويات التي كانت تحمل علامة حمراء كانت تُصنَّف على أنها تابعة للمقاومة، وبالتالي لا يُسمح بتفتيشها».وفي ، أعادت التهديدات المنسوبة إلى مسؤول الارتباط في الحزب وفيق صفا بحق المحقق العدلي طارق البيطار عام 2021 إبراز مسألة الضغوط على المحققين.أما في المرحلة الراهنة، فتتحدث السلطات عن تشديد إجراءات التفتيش والرقابة في المطار والمرفأ والمعابر، وعن ملاحقات في ملفات أسلحة ومتفجرات، بينها قضية ضهر البيدر عام 2026 وخلية لشري. ويرافق ذلك خطاب رئاسي أكثر مباشرة، وقرارات حكومية بحصر السلاح.ويتجلى الاختلاف أيضاً في طريقة مقاربة الملفات: فبعدما كان الحديث عن شحنات ومسارات خاصة، أصبحت المطالبة بالتفتيش والمساءلة وتطبيق القواعد نفسها على الجميع أكثر حضوراً في الخطاب الرسمي. وعلى الحدود ، انعكس تبدّل السلطة في دمشق على قنوات التواصل والإمداد التي كان الحزب يعتمد عليها. غير أن اتساع الإجراءات لا يعني تلقائياً انتهاء النفوذ السابق أو اكتمال السيطرة، بل يضع قدرة التطبيق المتساوي أمام اختبار مستمر.