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أعاد "التواصل" بين الرئيس الأميركي ورئيس الجمهورية جوزاف عون لمناسبة عيد الاستقلال تسليط الضوء على المرحلة المفصلية التي يمر بها ، في ظل فرصة دولية لا تزال متاحة أمام الدولة لإعادة تثبيت موقعها واستعادة سيادتها، لكن ضمن مهلة تضيق واستحقاقات متشابكة قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة وتحدد مصير البلاد.وفي هذا السياق، يشير مصدر سياسي إلى أن أمام لبنان ثلاثة ملفات أساسية لا يمكن فصل أحدها عن الآخر: حسم مسألة حصر السلاح بيد الدولة وانتقال «حزب الله» إلى العمل السياسي، وتحديد شكل البعثة الدولية التي ستخلف قوات «اليونيفيل» مع اقتراب موعد اتخاذ القرار في قبل نهاية العام، إضافة إلى ضمان الانسحاب من الأراضي المحتلة وتهيئة الظروف لعودة الأهالي إلى قراهم، ومنع تكريس واقع أمني إسرائيلي دائم في الجنوب.ويؤكد المصدر أن الرسالة الدولية إلى لبنان واضحة، وأن تنتظر خطوات عملية من الحكومة تثبت قدرتها على تنفيذ قراراتها، بما يضمن استمرار المظلة الدبلوماسية والعسكرية والأمنية والمالية. ويحذّر المصدر من أن عدم التقدم في ملف حصر السلاح قد يضع البلاد أمام احتمالات تصعيدية، في وقت لا يزال فيه لبنان مطالباً بانتزاع ضمانات دولية مقابلة تتصل بالسيادة والانسحاب الإسرائيلي.وبين "الفرصة" التي أعاد التذكير بها في برقية التهنئة بالاستقلال التي وجهها الى ، والمهل الدولية التي تقترب، يجد لبنان نفسه أمام اختبار يتجاوز القرارات السياسية الآنية، ليطال شكل الدولة ودورها ومستقبل الجنوب، في مرحلة قد تكون نتائجها حاسمة لسنوات مقبلة.