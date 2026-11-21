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أفادت صفحة Lebanese Daily Weather المتخصصة بالأحوال الجوية بأنه رغم الأجواء المستقرة التي تسيطر على المنطقة في الوقت الراهن، لا يعني ذلك أن الشتاء قال كلمته الأخيرة، فالمشهد الجوي يحمل في طياته مؤشرات على تحولات مرتقبة مع اقتراب نهاية تشرين الثاني ومطلع كانون الأول.وأضافت الصفحة: "تعمل المرتفعات الجوية، ولا سيما المرتفع شبه المداري المتمركز فوق أجزاء من المنطقة، على الحد من تقدم المنخفضات الجوية نحو شرق المتوسط، فيما تساهم المرتفعات الأخرى الممتدة فوق القارة الأوروبية في رسم مسارات الكتل الهوائية والمنخفضات."وتابعت: "لكن المشهد قد يبدأ بالتبدل مع تراجع تأثير هذه المرتفعات وانفكاك الحصار الجوي تدريجياً، ما قد يسمح بفتح المجال أمام المنخفضات الأطلسية والمتوسطية للتقدم نحو منطقتنا، حاملة معها فرصاً لعودة الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، وربما تساقط الثلوج على وفق مسار كل حالة."وقبل الوصول إلى هذه المرحلة، لم تستبعد الصفحة بعض التقلبات المحدودة وهطولات مطرية متفرقة وغير شاملة على فترات، فيما تبقى الأجواء مستقرة نسبياً يومي السبت والأحد مع بعض التفاوت في درجات الحرارة مع تقلبات جوية محدودة تتركز ساحلا غدا كدرجة أولى.فهل يكون ختام تشرين الثاني بداية التحوّل المنتظر، وهل يحمل كانون الأول معه أولى بشائر موسم أكثر نشاطاً؟